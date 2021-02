Mi voto es a favor de la municipalización de Juan José Ríos: Alcaldesa de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Durante la sesión de Cabildo realizada hoy por la mañana, se votó a favor de la municipalización de Juan José Ríos, recalcando que es una lucha que los pobladores han realizado por más de 30 años.

La alcaldesa Aurelia Leal López, señaló que tienen todo su apoyo y su aval para que la sindicatura se convierta en un municipio, sobre todo por la falta de pertenencia que sienten sus habitantes, quienes por el rezago que han vivido en tantos años, no se sienten parte ni de Guasave ni de Ahome.

“Desde que me enteré de los resultados de la consulta que había realizado el Congreso del Estado en la cabeza de la sindicatura y en las comunidades que formarían parte del nuevo municipio del estado de Sinaloa, me quedó clara la voluntad de la gente; el 98% de los pobladores votaron a favor de la municipalización de Juan José Ríos. Es claro que ya no existe un sentido de pertenencia de la gente de Juan José Ríos con Guasave, ya no se ven como guasavenses, se ven como ‘juanjoserisenses’; y ante ello, ya no cabe la resistencia de la autoridad municipal para mantenerlos con nosotros.”

Añadió que se les seguirán brindando los servicios públicos y se les dará la aplicación de obras que ya se tienen asignadas, resaltando que esta administración se ha enfocado en mejorar las condiciones de vida en dicha sindicatura.