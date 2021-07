Miguel de la ciudad de Guasave tuvo todo tipo de obstáculos, pero lo logró

Guasave, Sinaloa.- A pesar de las dificultades que tuvo que afrontar tras culminar sus estudios como licenciado en Nutrición, José Miguel Armenta Verdugo regresó a su tierra natal en Guasave y empezó a trabajar como instructor de un gimnasio, como algo temporal, pero jamás se imaginó que eso cambiaría su vida, dándole un giro de 180 grados.

A la edad de 27 años, decidió cambiar su plan estratégico, pero no su meta de volver sus sueños una realidad, luego de crear un gimnasio especializado en crossfit, además de tener su propio consultorio como nutriólogo.

Comenta que al regresar a su natal Guasave fue muy difícil encontrar un trabajo especializado en nutrición, por lo cual decidió trabajar como instructor de gimnasio, mientras encontraba un puesto más relacionado con su profesión.

Comenta que trabajó un año y medio en un gimnasio local, donde conoció por primera vez lo que viene siendo el ejercicio del crossfit, el cual creía que solo dañaba las articulaciones y las rodillas, ya que no era un ejercicio que se practicara de manera común en la ciudad.

“A mí no me gustaba el crossfit, era la típica persona que creía que no servía para nada, que solamente te lesionaba, pero ya que realmente lo conocí, empezó mi gusto por el crossfit”, reconoció.

Destacó que al convertirse en padre de familia y esposo, optó por dejar de trabajar para alguien más y ser su propio jefe, ya que contaba con el conocimiento necesario para llevar a cabo ese proyecto.

Explica que empezó a ahorrar para ir comprando el equipo necesario para su gimnasio, y cuando supo que iba a ser papá, fue su mayor impulso para empezar a construir el gimnasio, ya que necesitaría de ingresos para poder mantener a su familia.

“Fui almacenando como medio año los aparatos en la casa de los papás de mi esposa, ella me apoyó, fue un impulso muy grande para solicitar un préstamo y entre los dos sacamos adelante el proyecto”, detalló Armenta Verdugo.

Debido a las circunstancias que se vivieron por la pandemia, tuvo que reubicar su gimnasio para poder abaratar los costos, pues la crisis se puso fuerte.

Destacó que fue una época muy dura, ya que cerró su gimnasio un año y medio, por lo que optó por crear estrategias impartiendo clases virtuales y rentando su equipo para que sus clientes pudieran seguir entrenando desde casa, ya que fue la única forma de lograr que su negocio no se fuera por la borda.

