Miguel ha vivido por dos años en las banquetas de la ciudad de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Desde hace dos años el hogar de don Miguel han sido las banquetas de Guasave, debido a que es una persona rehabilitada y es muy complicado que pueda obtener un trabajo para poder salir de la situación en la que se encuentra. Miguel Eduardo López Leyva comentó que ante la llegada del tiempo de frío construyó una minicasa en una banqueta de la ciudad.

Don Miguel destacó que antes de vivir en las calles de Guasave trabajaba con Protección Civil, brindando sus servicios a la ciudadanía cuando los elementos de dicha dirección civil eran solicitados en una emergencia, sin embargo, recayó en los vicios y tuvo que ir a rehabilitación.

Al salir fue muy complicado poder encontrar un empleo, aún después de rehabilitarse y estar desintoxicado por dos años. “Me quedé sin trabajo después de eso, aquí sigo batallando para encontrar, tengo como tres días sin comer, ya estoy rehabilitado pero esta situación es muy complicada”, argumentó.

Explicó que al salir de rehabilitación se le negó el derecho de tener una carta que comprobaba que ya se encontraba desintoxicado, por lo cual señala que ha sido difícil poder encontrar un empleo en alguna empresa de la ciudad. Detalló que por el momento se ha sostenido con lo que gana del diario, ya sea limpiando las banquetas de los vecinos o como velador de los comercios que se encuentran en la calle.

Su último trabajo fue como albañil en una construcción frente a su pequeña vivienda que construyó en una banqueta, sin embargo, no le han pagado, por lo que solicita ayuda de la ciudadanía para poder encontrar un trabajo. Eso es lo único que pide, una oportunidad. “Yo quiero un trabajo, me gustaría poder bañarme, tengo cuatro meses sin bañarme, si me pueden dar un trabajo para poder vivir”, agregó.