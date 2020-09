Miles de litros se tiran por falla en tanque de Jumapag

Guasave, Sinaloa.- Habitantes de la comunidad Chino de los López, perteneciente a Nío, expusieron que se presentan dos desperfectos, uno compete a la Comisión Federal de Electricidad y otro a la Junta Municipal de Agua Potable. Este último provoca que se derramen miles de litros de agua.

La problemática que más los aqueja es el desperfecto en el equipo de Jumapag. Reportaron que estaba roto el codo conductor del vital líquido y después de algunos días acudieron ayer por la mañana a repararlo, pero en cuanto echaron a andar el equipo de nuevo el vital líquido volvió a derramarse.

Los pobladores preocupados por el desperdicio hicieron contacto con personal de la Junta, quien ya está enterado, y a más de un mes de estarse tirando el vital líquido ayer acudieron a realizar algunas reparaciones y por un lapso de horas se dejó de tirar, pero al llenarse el tanque empezó a fluir de la parte de arriba del contenedor.

Dicho tanque se ubica cerca de la telesecundaria 244, y los miles de litros que se han desperdiciado han repercutido en cercas perimetrales de domicilios particulares y perimetral del plantel, la cual por la humedad se está oxidando y cada vez se daña al no dar una solución definitiva.

Es mucha el agua que se está tirando y no es justo que porque los encargados sean sindicalizados no hagan nada y Jumapag no se ha hecho responsable en ese aspecto.”