Mochila Segura no soluciona violencia en jóvenes

Guasave, Sinaloa.- Tras las noticias de la detección de una subametralladora a un menor en una escuela secundaria de Nuevo León, a través de la implementación del operativo Mochila Segura, el director general de Cobaes señaló que dicho operativo debe ser considerado solo como una herramienta complementaria en las instituciones para evitar hechos violentos, sin embargo, para atacar el problema desde la raíz se debe de implementar una estrategia más robusta e integral.

Sergio Mario Arredondo Salas explicó que a través del programa Ambiente de Paz que se aplica dentro de los Cobaes, se ha logrado prevenir, detectar y sobre todo dar atención a los jóvenes con indicativos de problemas de agresión y también de otras índoles.

Mochila Segura

Arredondo Salas, director general de Cobaes, aseguró que la institución no se opone a la implementación del operativo Mochila Segura, pero enfatizó que sería un error que se tomara como la solución a la problemática, pues el tema tiene que ver con la destrucción del tejido social.

“Yo no me opongo a la operación Mochila Segura, siempre y cuando sea un tema consensuado, que sea un tema en el que no se genere estigma al joven, pero sería un error el pensar que con una acción en específico vamos a solucionar un problema tan grande; el tema es la comunicación, el tema es qué está sucediendo en los núcleos familiares, cómo les llevamos a esas familias mejores oportunidades de salud, de educación, de empleo, y será en función de todos esos esfuerzos transversales como vamos a poder reconstruir el tejido social.”

Señaló que las problemáticas de los jóvenes deben ser atendidas por las escuelas, pero también por la sociedad.

Es un trabajo de la escuela, pero es un trabajo de la sociedad también, es una lucha que tenemos que dar todos a favor de los niños y jóvenes, porque los problemas que se están dando no son un problema que solamente se gesten en el seno de una institución, son temas que derivan de la familia, son temas que tienen que ver con desintegración, con violencia, con falta de oportunidades.”

Estrategia

Arredondo Salas detalló que en el Colegio de Bachilleres se está consolidando una estrategia llamada Ambiente de Paz, que tiene como objetivo darle a los jóvenes elementos de información y de toma de decisiones.

“Son cosas que de repente no nos gusta mencionar, pero un joven tiene que tomar decisiones en cuanto al embarazo, en cuanto a las drogas y a la delincuencia, en torno a la violencia familiar que se vive, si ese joven tiene elementos de toma de decisiones, si se siente escuchado, si fue escuchado, es muy probable que tome decisiones positivas.”

El director general de Cobaes explicó que Ambiente de Paz ha arrojado muy buenos resultados en los más de 120 planteles, pues se tiene un diagnóstico de qué problemática tiene más incidencia en cada uno y con base en ello se genera un programa integral con dependencias como Sipinna, Derechos Humanos, DIF y otras más.

Además del programa antes mencionado, cada plantel de Cobaes cuenta con un tutor que es debidamente capacitado para detectar escenarios de este tipo para así darle atención personalizada al joven.