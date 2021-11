Módulos de riego se suman a eliminación de basureros en el municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La Dirección de Ecología de Guasave inició con el programa de eliminación de basureros clandestinos, pero al tener detectados al menos 72, y debido a la magnitud del problema, solicitaron el apoyo de los módulos de riego, quienes accedieron a brindar su maquinaria para erradicar este problema. La titular de dicha área resaltó que habrá mano dura contra infractores y las multas pueden llegar hasta los 80 mil pesos.

Zulma Gámez Cervantes, directora de Ecología, señaló que la reunión fue con el objetivo de coordinarse con los módulos de riego para atender la problemática de los basurones clandestinos, pues en muchos de ellos se requiere de maquinaria para poder erradicarlos. “Los módulos de riego van a ser una herramienta clave en esta actividad, ya que nos vamos a organizar para que nos apoyen con maquinaria para atender de inmediato el tema”.

Señaló que hasta el momento se tienen detectados 72 basurones, pero recalcó que existen muchos más, aunque de magnitudes mucho menores a los ya ubicados. Por mencionar los más graves, la funcionaria hizo alusión al ubicado en El Burrión, en donde es casi un kilómetro, y al de Nío, que ya se está atendiendo y en donde hasta el momento se llevan 70 toneladas de basura recolectada.

“Se recolectaron 70 toneladas de basura y vamos a ir dando seguimiento; en un solo día no logramos atender un basurón de esa magnitud, el de Nío tiene cuatro días y está cubierto solo el 90 por ciento; el problema es que la ciudadanía no entiende, se atiende y en las noches ya otra vez nos tiran basura”.

Gámez Cervantes detalló que estando limpiando el lugar, detectaron a una empresa de tarimas que llegó a tirar sus desechos en el lugar, y ya se está actuando en consecuencia. La directora de Ecología aseguró que una vez limpios los basurones, se estarán aplicando sanciones a quienes sean sorprendidos tirando basura, y no solo en esos puntos.

Explicó que las multas pueden llegar hasta los 80 mil pesos, dependiendo el daño causado. “Estaremos sancionando, y a los que se sorprendan vamos a aplicarles la cuestión de las multas, es un problema muy grave y tenemos que hacer que la gente tome conciencia; las multas varían, de acuerdo al reglamento y el daño, hay multas desde 380 pesos y en la dirección se han aplicado multas de hasta 80 mil pesos”.

Reconoció que las fallas en la recolección han incrementado el problema, pero enfatizó en que no es justificación para la mala práctica. Una vez que se logre la erradicación de estos basurones y también se tenga ya un servicio de recolección de basura eficiente en todo el municipio, la dirección de Ecología buscará la creación de las Patrullas Ecológicas, no solo para detectar basurones, sino también para atender reportes y crear cultura en la sociedad. “Es un proyecto a futuro y se trata de tener nosotros nuestras propias patrullas ecológicas, porque Seguridad Pública no se da abasto y tienes otras funciones que atender”.

Gámez Cervantes indicó que estas patrullas estarían trabajando todos los días de la semana y también en horario nocturno, pues es cuando aprovechan para deshacerse de la basura. Detalló que buscarán iniciar con al menos dos patrullas, aunque reiteró que aún es un proyecto. “Apenas es un proyecto, pero mínimo iniciar con dos patrullas, para que se vea que existe un patrullaje y que habrá sanciones a quienes incurran en estas acciones”.