Molina acusa pésimo desempeño de dirigente

Guasave, Sinaloa.- Luego de que fuera exhibido esta mañana por la directiva del PAN como deudor al no verse reflejadas sus aportaciones durante su desempeño como regidor en la pasada administración, Noé Molina Ortiz lamentó enterarse de dicha situación en la asamblea al no haber recibido, dijo, ninguna notificación de parte del partido, y calificó a esta como una pésima directiva del partido.

“Es lamentable que venga a enterarme de esta situación precisamente en la asamblea, nunca he sido requerido por el pago e incluso se puede pedir que se exhiba un documento donde no fuimos requeridos, es algo que yo desconocía, pero me pondré al corriente en cuanto reciba una notificación del partido”, aseguró.

Aclaró que tiene sus dudas en torno al adeudo ya que el Ayuntamiento les descontaba las cuotas y las entregaba al partido.

No sé en qué momento el Ayuntamiento dejó de hacerlo pero yo no fui enterado”, dijo.

El ex regidor consideró que se debió hacer primero un acercamiento y enterarlo del tema ya que durante su función como edil si de le hicieron los descuentos.

Dijo tener sus dudas por que el año pasado Joel Montoya le extendió una carta de derechos a salvo para registrarse en la formula con Eleno Flores a la Diputación. “Para extendérmela es porque yo no tenía deudas”, declaró.

El ex regidor celebró que los panistas hoy elijan una nueva dirigencia y seguro que está que la comitiva que resulte ganador lo hará mejor que Joel Montoya.

“No se puede tapar el sol con un dedo, no puedes venir a una asamblea municipal a justificar tu incapacidad para hacer bien las cosas, a justificar el lamentable desempeño que tuviste como dirigente, justificando que dos militantes no le pagaron las cuotas, yo creo que eso pinta de cuerpo entero al actual dirigente y celebro muchísimo que hoy los panistas elijan una nueva dirigencia que sea la que sea va a venir hacer mejor trabajo”, expuso.