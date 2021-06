Mónica Nava asegura tener ventaja de 20 puntos que le aseguran el triunfo en Sinaloa municipio

Sinaloa.- La candidata a la alcaldía de Sinaloa por Morena, Mónica Cecilia Nava Castro, aseguró que tiene un alto margen de ganar las elecciones este año, tal y como sucedió en el 2018, debido a que según sus números, tiene más de 20 puntos porcentuales sobre su más cercano perseguidor, lo que hará que salga victoriosa el próximo domingo.

¿Cómo ha sido su experiencia en esta primera campaña electoral como candidata a la alcaldía de Sinaloa?

Mi primera experiencia como candidata a presidenta municipal ha sido muy bonita, todo proyecto es diferente, es una campaña muy bonita y con buena aceptación, además de mucho aprendizaje, porque hemos recorrido en su gran mayoría el territorio de este municipio.

¿Por qué considera que a este municipio ya le hace falta que otro partido gobierne?

Porque hemos encontrado este municipio en un total abandono, la verdad, y es lo que nos externa la gente en Sinaloa, que le urge un cambio y el mejor cambio lo van a tener con Morena, porque tendrán a favor los tres niveles de gobierno, por eso este 6 de junio, ya que tengamos oficialmente el triunfo, con esos tres niveles a favor del municipio de Sinaloa, se va ver beneficiado en todos los aspectos.

En el 2018 se quedó cerca de ganar la diputación local ¿cree que este será el año de Mónica Nava?

Sí, de manera contundente le digo que este será nuestro año.

¿Considera que esta elección será muy cerrada?

No, porque tenemos un amplio margen para ganar, así como fue en el 2018, tenemos un amplio margen para triunfar, pues según los números que tenemos, andamos más de 20 puntos arriba, lo que es buen margen para salir adelante, por eso contesto con un contundente sí, que les vamos a ganar.

¿Cree que esta contienda electoral por la alcaldía de Sinaloa ya quedó entre dos candidatos?

Sí. El enemigo a vencer es el Prian, y para el PRI el enemigo a vencer somos nosotros, esos dos partidos son los que vamos a estar en la definición de esta contienda electoral.

De ganar la contienda electoral, ¿Qué problema sería el primero que atacaría a partir del 1 de noviembre?

Lo que yo haría principalmente, en el primer día de mi administración, será arreglar las finanzas del Ayuntamiento, para entender cuáles son las deudas y los gastos que se realizan, cuánto recibo de recursos monetarios y materiales y de ahí partir para atender las necesidades más urgentes en servicios públicos, como es la recolección de basura, de la que se han quejado mucho, así como de agua potable, alumbrado, seguridad pública, entre otros.

¿Por qué decidió entrar en esta campaña electoral?

Decidí entrar para tener un mejor municipio, con más desarrollo, con mejores condiciones de vida para sus familias, porque uno como persona desea aportar en este desarrollo para que mis hijos y mis nietos se sientan orgullosos de haber tenido la mejor presidenta municipal en la historia de Sinaloa.

¿Cree que es necesario tener experiencia política para ser buena alcaldesa?

No necesariamente, yo quiero hacer bien las cosas, hay que tener ganas de aprender, coraje para defender y prepararse antes de asumir la responsabilidad como alcaldesa, para aprovechar todo el tiempo el manejo de recursos, conocer el organigrama del Ayuntamiento, en mi caso tengo experiencia con más de 15 años como gestora social, ya fui regidora, conozco los tres niveles de gobierno, sé a dónde debo tocar puertas para cada necesidad de servicios públicos que la sociedad demande.

¿Ha ido aprendiendo cosas en el camino para adentrarse más en esta contienda y ser una digna contrincante?

Sí, como lo mencioné al inicio de la entrevista, cada proceso que lleva uno es diferente y de todo se aprende, y este no ha sido la excepción, hemos aprendido que a la sociedad le urge ser atendida, que se les dé ayuda en sus comunidades, hemos aprendido que tenemos que hacerlo juntos, sobre todo eso, porque yo en mis reuniones, en mis discursos, yo les he pedido a los ciudadanos que debemos de hacer el trabajo juntos, no del Ayuntamiento, que digan aquí estoy, estoy a sus órdenes, y vamos hacer el gobierno juntos.

¿Confía en que a Sinaloa le pueda ir mucho mejor de cómo le ha ido hasta ahora?

Claro que sí, porque al municipio de Sinaloa le va a ir mejor que como está ahora, porque tendremos un gobierno estatal con el doctor Rubén Rocha Moya al frente, el gran respaldo del gobierno federal, lo cual nos garantiza suficientes recursos para atender los rezagos que tenemos en servicios públicos y apoyar a los distintos sectores, como son la ganadería, la agricultura, la pesca, así como el sector salud, el deporte y en todos los sectores.

¿Cuál es su mensaje a cinco días de las elecciones?

Principalmente que salgan a votar este 6 de junio, que no hay un cambio si ellos no participan con su voto, el cambio que ellos quieren. Lo único que les pedimos es que vayan a votar por los cuatro candidatos de Morena y que yo les voy a cumplir, porque siempre lo he dicho, tengo unos ojos muy bonitos y no me gusta agachar la mirada, pues cuando uno agacha la mirada es porque robas, mientes o traicionas.

Que se lleven su cubrebocas, porque si no, no los van a dejar votar, y que tomen las medidas correspondientes y sigan las indicaciones para tener una jornada tranquila y donde la democracia sea la que gane en el municipio de Sinaloa.