Morena no es propiedad de unos cuantos, deben abrirse: Aurelia Leal López

Guasave.- Morena no es ni un club privado, ni es propiedad de unos cuantos, si no que es del pueblo y para él, así respondió la alcaldesa de Guasave Aurelia Leal López, a las declaraciones hechas por militantes fundadores del núcleo en el municipio, quienes rechazan que en las candidaturas para diputaciones locales, gubernatura y presidencia municipal haya registro de actores que no militen.

La munícipe dijo que ella respeta lo externado y se refirió directamente al profesor Miguel Ángel Mezura Báez, señalar que respeta las declaraciones que realizó, sin embargo dijo que no deben mostrarse tan herméticos pues el movimiento es de todos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pluralidad

Aurelia Leal López desmintió que no se haya considerado a militantes de Morena para que formaran parte en su administración, pues aseguró que tanto en primer nivel como en segundo hay posiciones ocupadas por ellos.

“Yo creo que ellos faltan a la verdad al decir que no se les consideró y la prueba está en que por ejemplo yo te puedo mencionar que el director de Vivienda, Ormandi Contreras, es gente que trabaja con Mezura, Melquiades Ahumada, quien es director de Ecología también es de Morena, tenemos también al director del Imju, Abel Inzunza, quien por cierto ha hecho un buen papel y también es morenista, Hortensia López, en Cultura, Esteban Rendón, quien es encargado de los Panteones, Ramón Zamora, quien está en la dirección de la Central Camionera, Olga Lidia Contreras, en Educación, Marco Antonio Borboa, el es director de Asuntos Indígenas,también el director Jurídico, Julio Villicaña, Georgina Burciaga, directora del Immujeres,Jesús López Estrada en el Durs, entonces no es verdad que no los hayamos llamado.”

La mandataria aseguró que sabe que la inconformidad que hoy muestran se ha derivado entre otras cosas del hecho de que ella haya llamado a trabajar a personajes que han sido relacionados con otros partidos, sin embargo dijo que este ejemplo lo tiene del propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“No se puede ser tan cerrado, mi gabinete es plural, pero que vean ellos, el propio Andrés Manuel tiene un gabinete plural, que integra a funcionarios que han sido de distintos partidos.”

Carrera

Por otra parte aseguró que si bien la influencia que tuvo la imagen de Andrés Manuel López Obrador en la decisión de los votantes es innegable ella no es una improvisada en política.

“Mira yo te quiero decir que yo he sido probada en las urnas, en el 2011, cuando fui candidata a diputada local por el séptimo distrito yo tuve 26 mil votos, eso es algo que muchos de ellos nunca han tenido cuando han participado.

Además tengo más de 30 años haciendo política desde la izquierda y es cierto yo no soy militante de Morena porque he tenido otros proyectos, pero siempre he sido andresmanuelista y comparto su visión del proyecto de nación. En el 2006 estuve en la defensa en el zócalo. Ahora bien de la gente que hay en el gabinete muchas son propuestas de Miguel Ángel Mezura, de Arturo Germán, de la diputada Lucinda y de Casimiro.”