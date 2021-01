Morena no ha definido convocatoria: Casimiro Zamora

Guasave, Sinaloa.- Casimiro Zamora Valdez, además de dejar muy en claro que busca contender por la alcaldía de Guasave, aseguró que el Consejo Nacional de Morena no ha sesionado, por lo que tampoco se pudieron haber solicitado propuestas para las precandidaturas.

Fue enfático al señalar que el partido habrá de elegir a un candidato ‘parido’ en las siglas de Morena.

Declaración

Zamora Valdez señaló que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió una convocatoria, pero que esta quedó inconclusa, por lo que aún no se tiene y en Sinaloa no hay nada aún para movilizar a los aspirantes a candidaturas, por lo que indicó que no se puede hablar tampoco de que se han pedido propuestas por parte de dicho Comité.

“El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió una convocatoria, pero la dejó inconclusa, la dejó para reanudar sus actividades para nuevas fechas, cuando se reúna para la elaboración de las convocatorias, lo va hacer en presencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas, de eso todavía no hay nada para Sinaloa, así que todos los nombres y tiradores que están haciendo pues les deseo suerte, pero Morena sabrá elegir y los morenos, a un candidato legítimo, emergido, parido y formado en las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional.”

Mencionó que hay un grupo que lo está impulsando a él para competir por la alcaldía y que aquí se trata de ganar, señalando que tiene posibilidades de llevar a Morena de nuevo al poder en este próximo proceso.

Aquí se trata de ganar, Casimiro Zamora no se trata de querer ser candidato, es ser presidente municipal de uno de los municipios que ya merece un empuje extraordinario.”

Respuesta

La alcaldesa Aurelia Leal López, por su parte, aseguró que sí hubo comité y que sí le solicitaron algunas propuestas, recalcando que al no existir dirigencia formal del partido, se dirigieron a ella.

Manifestó que es urgente la integración del Comité Municipal para que sean ellos quienes desarrollen el proceso electoral del partido.

Respecto a las declaraciones que hiciera Casimiro Zamora, la alcaldesa le dio la razón, pero le recordó que él tampoco es quién para definir cómo se desarrollan las cosas en el municipio y que tampoco tiene facultades para cerrar puertas.

Sé que dijo que no éramos quién para dar nombres, en efecto, yo le concedo la razón, no somos quién, pero tampoco él es quién para definir cómo se deben de desarrollar las cosas en el municipio. También aclararle que Morena es un instituto del pueblo y para el pueblo y que no le debemos de cerrar las puertas a ningún ciudadano que quiera participar.”

Respecto a la elección de un candidato legítimo de Morena, como lo externó el diputado, la alcaldesa le recordó que no hay morenistas puros, porque mayoría, incluyendo él, vienen de otro partido, como el mismo Andrés Manuel, y lo llamó a la unidad.