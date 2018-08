Morena ocupará el 59% de las regidurías en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los cambios que tendrá el cabildo, espacio donde se toman importantes decisiones que definen el rumbo del municipio, son abismales y es que Morena pasará de no tener ninguna curul a ser mayoría, ocupando el 59 por ciento de las posiciones.

Siete de los 12 espacios de representación ciudadana serán ocupados por guasavenses que llegan por la coalición Juntos Haremos Historia, quienes fueron mayoría relativa en el pasado proceso electoral del 1 de julio.

Heriberto Castañeda Valerio, Martha Dagnino Camacho, Evangelina Llanes, Gerardo Ayala, Rodrigo Margarito Miranda, María Dolores Franco y Manuela Bañuelos Sánchez, serán los ediles que representen a la bancada de Morena y el Partido Encuentro Social.

Poderío

Para el Partido Revolucionario Institucional este será un cabildo histórico, pues por primera vez dejarán de ser mayoría. Aún en la presente administración el tricolor es holgadamente mayoría, pues ocupa 11 posiciones de las 18 que integran la mesa de sesión.

En la administración presidida por Aurelia Leal López los priistas tendrán cuatro regidurías de representación proporcional. José Ramón López Graciano, Leonila Elizabeth Ordorica, Diego Antonio Figueroa Bátiz y Martha Judith Subía Barraza conformarán ahora la bancada del tricolor.

El PAN será minoría, pues debido al número de votos que obtuvo en la pasada elección, únicamente tendrán una curul, perdiendo dos espacios, pues aún en la presente administración presidida por Diana Armenta Armenta, tienen tres lugares.

Cambios

Aunque el PAS impugnó una regiduría, el Tribunal Electoral no ha determinado su otorgación, por lo que hasta el momento se presume que no tendrá representantes, luego de que en la administración actual son dos los ediles que integran dicha fracción. Cabe destacar que en esta ocasión no habrá lugar para los independientes, pues no hubo resgistros de este tipo de candidaturas en el proceso pasado, ya que en la administración que está por terminar Eleno Flores Gámez alcanzó dos posiciones debido al alto número de votos que logró en el proceso de 2016, donde quedó en tercer sitio como independiente.

Estrenos

De acuerdo con los perfiles proporcionados por los propios regidores electos, ninguno de ellos ha ocupado antes este cargo de representación ciudadana.

El síndico procurador electo, Efraín Zavala Espinoza, quien se desempeña como comerciante-propietario de una ferretería en León Fonseca, además de agricultor, será también por primera vez funcionario.

En ese sentido la más experimentada de quienes integrarán la mesa de cabildo es la primer edil, Aurelia Leal, quien ha sido tres veces regidora y ahora se desempeñará como alcaldesa.