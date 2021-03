Morenistas protestan contra cuadros externos en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Morenistas se mostraron inconformes porque no se les tomó en cuenta el arduo trabajo que hicieron en los últimos años y que no haya reciprocidad, al considerar que no es justo tener candidatos externos toda la vida, pues quieren a un miembro de Morena, que tenga historial para que los represente.

Marco Antonio Borboa Trasviña comentó ser uno de los fundadores del partido en Guasave e hizo hincapié en que quieren tener un morenista, no importa si es mujer u hombre, esto haciendo alusión a que no quieren a Martín Ahumada Quintero como candidato a la alcaldía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“No queremos un externo, estamos cansados, estamos muy molestos, pues en el 2018 nos sacaron las candidaturas de la bolsa por la coalición y por los externos también, ahora nos hacen lo mismo, porque no es oficial todavía, el partido no ha dicho los nombres, son especulaciones, las listas de un momento a otro pueden darse”, reveló.

Leer más: Alba Virgen Montes será la candidata común a la diputación local en el Distrito 07

Cuadros

Mencionó que está de acuerdo en que personas como Casimiro Zamora o Felícitas Pompa Robles sean posibles candidatos a la alcaldía, con la finalidad de tener un morenista que haya trabajado arduamente cada campaña.

“Yo no estoy diciendo que sea Felícitas, puede ser Casimiro Zamora también, pero que sea de Morena, que se la haya partido, porque se burlaban de nosotros, dónde estaban esas personas que nunca apoyaron ni movieron un solo dedo por este partido que encabezó nuestro presidente de la república”, reclamó el militante.

Reclamo

Sobre los exfuncionarios que solicitaron licencia en el Ayuntamiento para irse a las campañas, destacó que Aurelia Leal López es la causante de que no se les permitiera regresar a sus puestos.

“A los que pidieron anuencia para registrarse en los procesos internos de Morena, a ellos sí se les permitió que tramitaran un permiso para participar. Los que no lo hicimos, porque yo no tenía por qué pedirle permiso a nadie, estamos en un partido que pretende ser diferente, yo no tenía que pedirle permiso a Aurelia Leal para registrarme en un proceso interno de mi partido, del cual soy fundador, y como yo no le pedí permiso, tuve que renunciar sin derecho a volver, en cambio los otros sí van a regresar a los puestos que tenían si no les favorece. No me obligaron a renunciar, yo renuncié, porque si no renuncio me excluyo del proceso, yo tenía que respetar los tiempos electorales y por eso me fui”, señaló Borboa Trasviña.