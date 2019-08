Muere una niña de El Varal por deshidratación

Guasave, Sinaloa.- Una niña de 6 años de edad falleció por deshidratación en un clínica privada de esta ciudad ubicado en la colonia Centro, donde familiares llegaron buscando atención médica, pero fue demasiado tarde.

De acuerdo con lo que recabó la autoridad con el personal del nosocomio, la cuasa del deceso fue diagnosticada como gastroenteritis.

El abuelo de la infante, quien responde al nombre de Nabor 'N', externó que Cristina, de solo seis años, tenía tres días con malestar estomacal y vómito, por lo que la llevaron ayer a la clínica del IMSS.

En dicho hospital solo le controlaron el vómito con medicamentos, pero ya no le dieron atención porque la niña había sido dada de baja como derechohabiente y tenían que sacarla de ahí.

La madre de Cristina la llevó con médico particular y este le dió más medicamentos que la controlaron un poco, pero en la noche de nuevo se puso mal y fue cuando la trasladó a la clínica particular, pero cuando llegó ahí ya no presentaba signos vitales.

El hecho se reporto a las 22:43 horas de ayer y autoridades competentes hicieron las diligencias de ley, mientras que una funeraria procedió a retirar el cuerpecito para que se le dé cristiana sepultura.