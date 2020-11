Muerta, la administración de la justicia en Sinaloa dicen abogados

Guasave, Sinaloa.- La administración de justicia en Sinaloa está muerta, reclamaron ayer abogados al acudir a las instancias en la Unidad Administrativa, donde colocaron una corona como símbolo de muerte y en exigencia de mayor atención a la ciudadanía.

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, mencionó que hace unas semanas se les dijo que reactivarían atendiéndolos en ventanillas pero que no hay tal actividad pues las audiencias se están programando hasta febrero o marzo y hasta abril, lo que indica que no hay la atención que requiere no solo el gremio de abogados sino la sociedad que reclama justicia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Demanda

Queremos que el Supremo Tribunal de Jusrticia diseñe los mecanismos de protocolo que establecen las autoridades de Salud para atender a los justiciables, para atender a la sociedad, no es posible que nos estén atendiendo en ventanillas, que nos estén regateando la justicia en estos tiempos donde no deben suceder este tipo de acciones”, manifestó.

Señalaron que quieren una justicia pronta y expedita para efecto de que el ciudadano se sienta atendido, pero con la forma en que se está manejando el Supremo Tribunal de Justicia, pues no se va lograr nada porque hay cerrazón para que en Sinaloa se reactive como debe de ser la administración de la justicia.

Rechazo

Dijo que es un crimen lo que está ocurriendo en Sinaloa y que son incuantificables las pérdidas económicas que se han generado a causa de esta cerrazón del presidente que no entiende que es importante que se administre la justicia que se requiere.

La justificación que da es que se tienen que cumplir protocolos porque la gente se puede contagiar, pero eso no debe suceder porque no se puede estar regateando la justicia, manifestó.

Abogados durante la manifestación pacífica ayer en los juzgados/El Debate

Mencionó que los bancos, restaurantes y demás giros económicos han diseñado protocolos de seguridad para prevenir contagios, pero en la administración de justicia de Sinaloa no ha sido posible eso.

Melquiades Cervantes Gutiérrez manifestó que a diferencia de los juzgados donde están regateándole la justicia a los ciudadanos se observa que las oficinas donde hay recaudación hay aglomeraciones y ahí no les importa que pueda haber contagios.