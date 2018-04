Municipio, a expensas de rescate por parte del Estado

Guasave, Sinaloa.- A pesar de las proyecciones y planes de austeridad que desde el inicio de la presente administración se anunciaron, el gobierno del municipio se mantiene a expensas del rescate financiero que pueda hacer el gobierno estatal.

Aunque el gobernador Quirino Ordaz Coppel había anunciado una inyección de recursos por el orden de los 27 millones de pesos para saldar adeudos de aguinaldos con trabajadores de la Jumapag, la semana que recién terminó recibió tres millones de pesos extra para solventar gastos de la comuna.

Recurso

El alcalde Víctor Manuel Espinoza Bojórquez mencionó que les llegaron tres millones de pesos que fueron destinados exclusivamente al pago de aguinaldo del 2017 de trabajadores del Ayuntamiento.

“Estamos esperando que nos apoye con otra cantidad mayor pero tenemos entendido que no va ser en estos días sino más adelante en el transcurso del mes de mayo porque eso va por etapas, no estaba el plan del Ayuntamiento en la mesa del gobernador, hay que recordar que eso surge a raíz de que no obtuvimos el crédito quirografario y entonces le hicimos el planteamiento para que se nos apoyara en el mismo sentido que se traía el apoyo para la Jumapag”, explicó.

Pendientes

En los pagos que hay pendientes, en el caso del Ayuntamiento, indicó que están funcionarios de primer nivel, incluyéndolo a él.

Son muchos, imagínate, son más de 600 gentes a las que se les adeuda el 2017 y se alcanzó a pagar poco más de 200 gentes”, expuso.

Tan solo para cubrir el aguinaldo al personal del Ayuntamiento se requieren entre 10 millones 800 mil pesos y 11 millones, informó, siendo estos los que ganan más de cuatro mil pesos.

Pagos

Con esos tres millones de pesos que les llegaron dijo que únicamente lograron saldar el aguinaldo del año pasado y en el caso de la Jumapag esperan recibir alrededor de 10 millones más que se irían directamente al pago de aguinaldo del 2016.

Una vez cubiertos estos pagos mencionó que quedarían pendientes cubrir otras prestaciones con el sindicato de la Jumapag.