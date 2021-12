Municipio de Guasave debe cumplir con obras del Ramo 33, señala síndica procuradora

Guasave, Sinaloa.- La síndica procuradora reconoció que el que vayan a quedar obras inconclusas del Ramo 33 le traería un daño al municipio, porque si no se ejerce ese recurso como se asignó, las autoridades estarían obligadas a regresar ese dinero y eso no es conveniente. Georgina Burciaga Armenta mencionó que es conveniente que se concluyan las obras, porque en el próximo ejercicio fiscal seguramente van a llegar menos recursos del Ramo 33 para Guasave, pues esa es la consecuencia de regresar dinero.

Comentó que todas las obras del Ramo 33 tendrían que estar finalizadas para más tardar el 31 de diciembre, pero de acuerdo con comentarios que le hizo del director de Obras y Servicios Públicos, Esaú López Bojórquez, no iban alcanzar a terminarlas todas y por lo tanto iban a regresar ese dinero. “Lo que yo tengo entendido es que las obras sí se alcanzaron a terminar, pero no sé lo que está pasando, la verdad desconozco, pero ya pedimos un informe de todas las obras que se van a terminar y cuáles no, pero aún no me lo han hecho llegar”, asentó.

Detalló que la solicitud de información es para cerciorarse si en verdad se concluyeron las obras o en qué proceso va cada una, pues lo ideal es que todas las terminen. Aseguró que ya solicitó vía oficio esa información, pues ella tiene que estar enterada de todo eso, pues el cierre fiscal del Ramo 33 de este año ya está cerca, y se le hace raro que a estas alturas no se tenga ya un informe de todas esas obras.

Reveló que desconoce el proceso en el que se encuentran las obras y cómo será que se lleve a cabo el cierre fiscal del Ramo 33. “En la pasada administración para estas fechas ya se habían hecho unas tres reuniones para ir viendo cómo es que vamos a cerrar el ejercicio fiscal, pero hasta ahorita no me han citado a ninguna, ni a una sola”, aseguró la funcionaria.

También dijo que se le entregó un documento donde se contaba con la información de las obras del Ramo 33, la semana pasada, en el que se indicaba que 11 proyectos se encontraban en proceso por parte de Obras Públicas, mientras que Jumapag contaba con 24. Se buscó al director de Obras y Servicios Públicos para que aclarara la situación de las obras pendientes del Ramo 33, pero este argumentó que estaba ocupado, y aunque más tarde se le insistió y explicó del tema, no quiso hablar y no se salió del argumento citado.