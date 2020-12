Municipio de Guasave no puede pagar aguinaldos de Jumapag: alcaldesa

Guasave.- La alcaldesa de Guasave Aurelia López aseguró que el municipio no cuenta con el recurso suficiente para absorber el pago de aguinaldo a los trabajadors de la Jumapag.

Aurelia Leal López detalló que por la tarde se reuniría con el sindicato de la paramunicipal para explicar la situación y dialogar respecto al pago de esta prestación.

"En Jumapag, ahí está el problema, es una paramunicipal, ustedes saben que no han tenido flujo, que no han estado recaudando debido a la situación de la pandemia y de los usuarios que no están cumpliendo con la paramunicipal, esta es la parte que le quedamos a deber nosotros a los trabajadores.dinero no tenemos, nosotros tenemos etiquetado nuestro recurso, lo administramos exclusivamente para la planta del Ayuntamiento y pues cada paramunicipal tiene su recurso y tiene que generar sus ingresos para aplicarlos en lo concerniente al salario y a los compromisos."

Leal López admitió que la comuna no tiene todo solucionado, sin embargo aseguró que verían cuales son las condiciones en las que están las finanzas y de ahí verían en que les pueden ayudar.

"No me puedo jactar de que tenemos todo solucionado y en este momento yo se los estoy diciendo, ahorita nos vamos a ver con ellos, con el sindicato.Vamos a ver que tiene la cazuela y la vamos a raspar."

Recordó que cuando ellos entraron a la administración en la Junta se arrastraba el adeudo de 15 quincenas a los trabajadores, lo que daba en suma mas de 20 millones de pesos, incluyendo algunos otros conceptos.

Según lo dicho por la gerente de la Jumapag, Nubia Yazmín Puentes Llanos, son más de 12 millones de pesos los que se necesitan para cumplir con la prestación a trabajadores de confianza, contrato y sindicalizados.

Por su parte la alcaldesa aseguró que la forma en la que el municipio ha estado apoyando de manera legal a la Junta es pagando el recibo de agua por un millón y medio de pesos mensualmente.