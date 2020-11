Municipio de Guasave presenta contrapropuesta a CFE para pago de Jumapag

Guasave, Sinaloa.- Tras una reunión sostenida entre autoridades municipales y la gerencia de la Jumapag, con representantes de la CFE, no se llegó a un acuerdo concretó, sin embargo se firmó una minuta con una contrapropuesta que hizo el municipio para ir pagando la deuda de 24 millones de pesos.

"Nos traen un convenio que se va a analizar, enviaron como responsable y en representación de la federación al licenciado Iván Ortiz López, responsable de procesos comerciales de la CFE, y la gente de aquí de Guasave, el responsable de la superintendencia, Carlos Armando Cerecer Castro", detalló Aurelia Leal López, presidenta municipal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A la propuesta que realizó la CFE la administración le presentó una contrapropuesta para analizarla y así seguir gestionando en la federación la semana entrante.

La semana entrante vamos a hacer una gestión porque hoy no vinieron las gentes que quedaron de venir, por la cuestión de que no hay autorización de salidas para el personal por la contingencia sanitaria."

Leal López dijo que las cosas están caminando en favor de la paramunicipal.

"Firmamos una minuta, nos están dando facilidades, en la primera propuesta nos están diciendo que paguemos 5 millones 900 mil pesos más mensualidades de un millón 800 mil pesos, nosotros le decimos que no tenemos para la propuesta inicial, nosotros les podemos dar un millón 500 mil pesos mensuales que provienen del Ayuntamiento, durante el resto de la administración, ayudaríamos con 18 millones."

Resaltó que esto es apenas una propuesta que no está conveniada."Esto ellos ya están dispuestos a hacerlo, nosotros vamos a revisarlo y vamos a seguir gestionando, vamos nosotros por la condonación de las deudas de las Juntas del Agua Potable, o bien la disminución de la tarifa, que no sea una tarifa industrial porque es lo que nos tiene en crisis a la mayoría de los municipios y de los ayuntamientos."

Aurelia Leal López, presidenta municipal de Guasave. El Debate

Servicio

La munícipe dijo que el tema del corte del servicio de energía es algo que no se abordó en la reunión, sin embargo insistió en que están dispuestos a correr riesgos por qué no se le violente el derecho al dejarlos sin agua.

La propuesta de que el municipio no pague inicialmente los 5 millones 900 mil pesos la llevarán a sus superiores.La intención de los representantes en esta reunión es que el municipio firmara un convenio con las condiciones ahí estipuladas, sin embargo dijo que esto es algo que no se puede hacer, ya que están por enfrentar algunos gastos fuertes que les impiden cumplir.

"No podemos nosotros porque todavía nos están cobrando intereses y nosotros no tenemos para pagar intereses, no estamos en condiciones nosotros de pagar todo ese dinero de un jalón, estamos dispuestos a seguir abonando pero no podemos dar toda esa cantidad de una sola porque no hay condiciones, viene el proceso de aguinaldos, viene el procesos de pago de salarios para los trabajadores de la Junta, el pago de cloración, entonces son una serie de compromisos que no podemos solventar."

Leal López dijo que si no sale algún imprevisto por parte de la administración que representa el próximo jueves se volverán a reunir, de haber algún imprevisto se cambiará la fecha.