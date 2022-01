Municipio de Guasave queda en estado de indefensión jurídica

Guasave, Sinaloa.- La síndica procuradora señaló que el municipio de Guasave, Sinaloa, ha quedado en estado de indefensión, ya que la realidad es que no en todos los juicios que enfrenten les funcionará el nombramiento ilegal que hicieron en el cargo de director jurídico.

Georgina Burciaga Armenta mencionó que el nombramiento debió ser firmado y entregado por ella, y como no se hizo conforme a la ley, es el Ayuntamiento el que ha entrado en serias dificultades.

Situación

Destacó que el municipio ya está teniendo problemas, como por ejemplo lo que son los juicios de amparo, en los que el Ayuntamiento ya se está dando cuenta que no pueden contestarlos y hay ciertos juicios en los que ellos no podrán tener acceso, lo cual solo traerá problemas legales fuertes.

Leer más: Proponen tomar medidas ante bajas temperaturas en Guasave, Sinaloa

“No son problemas leves, estamos hablando de problemas legales muy fuertes”, insistió.

Detalló que ella no ampara al actual jurídico debido a las formas como se han llevado las cosas, y las formas como lo hicieron fueron ilegales, ya que el nombramiento del director general de Asuntos Jurídicos debía de ser firmado por la síndica procuradora y no por el alcalde, independientemente de la persona que se hubiese puesto en el cargo.

La funcionaria admitió que aún están en valoraciones respecto a ese tema del director jurídico que se impuso.

Agregó que cuentan con un equipo de abogados que están debidamente preparados para desempeñarse en esa área.

Externó que sí pueden renombrar al director jurídico, solo que se encuentran aún valorándolo, y al ser un proceso legal, se tiene que analizar adecuadamente, pues no se va resolver de manera inmediata, por lo que será de mediano a largo plazo cuando se den los resultados.

Reveló que de momento no hay una coordinación con el jurídico, y aunque de su parte no hay ningún problema con él, el problema viene de ellos hacia su figura.

“Ellos son los que no han permitido la coordinación adecuada para que el municipio no tenga ningún tipo de problemas legales, ellos son los que están cerrados a trabajar y desconocer la figura de la síndica procuradora”, lamentó.

Leer más: DIF Guasave distribuirá despensas solo a familias censadas

Burciaga Armenta aseveró que no se trata de remover, sino de hacer las cosas de manera legal, y ese siempre ha sido su postura, que todo se haga con transparencia y como dicta la ley, ya que todos tienen derecho de trabajar y desempeñarse lo mejor posible.