Municipio no dará en comodato el estadio Carranza Limón

Guasave.- La alcaldesa de Guasave aseguró que no le darán en comodato el estadio Francisco Carranza Limón a la nueva directiva del club Algodoneros, la cual encabeza el empresario Alfredo Arámburo Nájar, pues en su gobierno se va ser muy cuidadoso y responsables del uso que se le den a los bienes del municipio.

"Nos están pidiendo un comodato de 15 años, nos están pidiendo las perlas de la virgen. Esta administración, les quiero decir, que va ser muy responsable con los bienes del municipio, va a ser una concesión lo que les daremos para el periodo que abarca el trienio de la presente administración", detjalló Aurelia Leal López.

A cabildo

Adelantó que en la próxima sesión de cabildo que se celebre, se va pasar a los regidores para su aprobación el título de concesión a los empresarios del equipo de beisbol por el inmueble.

Recalcó que la administración no puede dar algo que no les pertenece, como es el caso de este bien municipal.

Enfatizó que la directiva del club Algodoneros está pidiendo literalmente las perlas de la virgen, pues entre otras cosas solicitan que el municipio le pague servicios como la energía eléctrica, agua potable, así como la exoneración del pago de permisos, peticiones que aseguró están fuera de lo que se puede conceder.

Leal López insistió que aunque están solicitando el comodato de 15 años para el estadio Francisco Carranza Limón, solo les será dada una concesión para que lo operen y administren durante el periodo que abarca esta administración.

La ayuda que ofrecería el municipio para quienes traerán de nuevo el equipo algodonero, va más bien enfocada a la promoción de los partidos y con la compra de butacas, pues Leal López asegura que no pueden financiar con recursos públicos un espectáculo privado de este tipo.

"El municipio no puede asignar recursos a ese club porque es privado y sería desvío de recursos públicos, los podemos apoyar con la concesión y con la colocación de butacas", indicó la mansataria.

Asimismo, agregó que de manera formal no les ha llegado ninguna solicitud para el cambio de nombre del estadio Francisco Carranza Limón, sin embargo, dijo que no lo aprobarían.

"No estamos dispuestos a que se le cambie el nombre a ese recinto, aunque se nos haga la solicitud, eso no va proceder", señaló la alcaldesa.