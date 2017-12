Municipio solicita rescate financiero de 50 mdp al Estado

Guasave, Sin.- El gobierno del municipio de Guasave solicitó al Estado ser incluido en la gestión de recursos que para rescate financiero anunció el gobernador Quirino Ordaz Coppel que haría ante la Federación.

La alcaldesa Diana Armenta Armenta señaló que el problema más grande en el caso de Guasave es el de los salarios, además de la deuda que se tiene con proveedores.

Recurso

“El tema de salarios es el más delicado, todo mundo lo sabe, para los aguinaldos nosotros ocupamos 50 millones de pesos”, expuso.

“Nosotros ya hicimos el planteamiento, sabemos de la situación difícil que existe pero seguimos esperando que haya atención, apoyo, disposición de recursos pero sabemos que no es fácil, incluso el gobierno del estado también pasa por una situación financiera complicada igual que muchos de los municipios y bueno, le apostamos a que él tenga la autorización o consiga recursos para Sinaloa y también le pueda apoyar a Guasave”, expuso.

La mandataria municipal dijo que habría que esperar a que la gestión del gobernador dé frutos y si no habrán de seguir trabajando en el tema de la recuperación de recursos.

Problema

Dijo que mucha gente, así como está cumpliendo con el pago de impuestos, demanda también calidad en los servicios que están obligados a brindar.

En este sentido dijo que están a punto de iniciar una serie de embargos de bienes muebles a quienes se les invitó a pagar y no han atendido el llamado.

“Ojalá y que no lleguemos a eso, hemos sido muy reiterativos en el llamado a la gente, a que se acerquen, pero viendo la situación financiera que pasa el municipio ojalá que comprendan que es una acción que se tiene que hacer por el bien de los servicios públicos porque no podemos dejar de prestarles servicios dejando de pagarle a los trabajadores”, dijo.

Caso Jumapag

Detalló que en dicha solicitud de recursos van incluidos también los que corresponden al pago de trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, donde se mantiene un adeudo de 27 millones de pesos por prestaciones, caja de ahorros y dos aguinaldos, del año pasado y el antepasado.