Nada es seguro, por eso hay que trabajar

Guasave.- El serpentinero Jesús Barraza señaló no tener la seguridad de ocupar un puesto en el roster del conjunto Algodoneros de Guasave, pues afirma que dentro del deporte todo puede pasar, como son las lesiones, o simplemente no ser tomado en cuenta por el mánager.

Sin embargo, afirma sentirse bien para trabajar y disputar un puesto base con el club guasavense.

El relevista mazatleco mantuvo actividad este verano con las novenas de Sultanes de Monterrey y Generales de Durango, donde acumuló 35 partidos jugados, terminó con récord de 1-3 en victorias y derrotas, al tirar 33 entradas y un tercio y dejar una alta efectividad de 8.02.

Competitividad

El lanzador de los Algodoneros de Guasave dijo estar trabajando a la par de su coach de picheo, José Silva, para poder hacer una buena pretemporada y así convencer a todo el cuerpo técnico de merecer un lugar dentro de las filas del club, sin embargo, el pelotero no baja la guardia y continúa con su trabajo, pues afirma tener una gran rivalidad deportiva con el resto de sus compañeros.

“No estoy confiado en tener un puesto base dentro del equipo, ya que hay muchos peloteros muy buenos, sin embargo, esto no me detiene para continuar con mi trabajo y ganarme por méritos propios mi lugar”, enfatizó.

El jugador de 28 años expresó que cuenta con la experiencia necesaria para ayudar al equipo en obtener grandes logros en este su regreso a la competencia invernal, ya sea participando como abridor o de relevo.

“Yo estoy a disposición de mi cuerpo técnico en lo que me ocupen, ya sea desde un inicio o sirviendo como relevo, lo importante es contribuir en que salga adelante el equipo”, mencionó Jesús Barraza.

Exigencia

Mencionó sentirse comprometido con su nuevo club y la afición para hacer un buen papel en la próxima temporada de la liga invernal, y así lograr alcanzar, junto con sus compañeros, los primeros lugares en el standing.

“Estoy comprometido con estos colores y la afición para poder ofrecerles en la próxima campaña grandes resultados, y por qué no, el poder alcanzar los primeros lugares del torneo”, confió.