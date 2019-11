¿Narcopolítica en caso Guasave?

Sinaloa.- Aurelia Leal López, presidenta de Guasave, llamó al posible asesinato de su secretario de Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, como «narcopolítica», además de señalar que quienes terminaron con la vida del funcionario saben perfectamente que asentaron un fuerte golpe a la vida municipal.

Las palabras de la alcaldesa se pronunciaron durante el homenaje de cuerpo presente que se le realizó a Guerrero Sánchez el pasado 15 de noviembre: «Sabemos que los que cobardemente te asesinaron fue porque les estorbabas, porque estabas interrumpiendo proyectos. Desde hace dos semanas no cesaban los ataques en contra de nosotros; hoy están los resultados. Pero te digo que no nos vamos a arrodillar, vamos a seguir, y le exijo a la Fiscalía General de la República que este crimen no quede en impunidad. Vamos a hacer todo lo posible. Le pido al Gobierno federal también que se vengan las Fuerzas Armadas aquí a Guasave, porque no podemos continuar con esto. Esto lo llamo yo la “narcopolítica” también».

Para expertos en materia política y sociología, el lamentable hecho no solo impacta por cuestiones de seguridad, sino porque no existen registros de otro asesinato en el caso de un funcionario activo en Sinaloa. Y ante la situación que bien pudiera desestabilizar el Gobierno de Leal López, destacaron su trayectoria y fortaleza para sacar adelante su perfil político.

¿Qué es la narcopolítica?

Tomás Guevara, académico en sociología y experto en temas de violencia e inseguridad, explicó cómo el término narcopolítica ha evolucionado en México. Expuso que inicialmente se refería a la relación que había entre algunos políticos y los grupos del crimen organizado, en el sentido de que ellos pagaban campañas, el posicionamiento del candidato, etcétera, a cambio de que el otro, ya estando en un puesto, pudiera crear condiciones para que lo grupos pudieran trabajar sin ninguna interferencia.

Después, el término se amplió puesto que la relación no solamente venía de los delincuentes hacia los políticos, sino también de los políticos a los delincuentes: «Es decir, que había políticos que ofrecían sus servicios, ponían ciertas condiciones y se establecía el negocio, la relación, el convenio, etcétera. Entonces, el político cumplía su función de estar favoreciendo o evitar obstaculizar el trabajo de estos grupos».

Sin embargo, destacó otra conceptualización de narcopolítica más reciente, que explica que ya no solamente los políticos están coludidos con grupos, sino que son los narcos quienes están ocupando puestos políticos o que están insertados en los partidos, en las organizaciones y hasta en las instituciones.

Sobre qué papel pudiera jugar el termino tras el caso de Guasave, Tomás Guevara destacó que después de tantos años de Gobierno de un partido, en donde de alguna manera los lazos, fuertes o débiles, incondicionales o condicionados, la relación que había con organizaciones entra en una especie de ruptura. Por lo tanto, consideró que a los grupos les quedan dos alternativas: eliminar al nuevo que está moviendo la correlación que ya tenía o negociar con el nuevo.

«Pienso que lo que va a pasar en el caso de Sinaloa, y sobre todo en aquellos municipios de mayor riesgo, ahí va a ser más difícil para los grupos políticos emergentes, sobre todo los de Morena, tener todas las posibilidades para trabajar».

Esto porque destacó que ya se habían creado ciertos códigos o tipos de relación que ahora se ven interrumpidos por el cambio en la correlación política de fuerzas.

Efecto en caso Guasave

Por su parte, Jaime Gonzales, experto en materia política y analista en el estado, destacó que llaman la atención las declaraciones de la presidenta, sobre todo cuando hace hincapié a la narcopolítica.

Opinó que, de algún modo, los ejecutivos de los tres niveles de Gobierno son las personas mejor informadas en su área de competencia. Entonces, opinó que si la presidenta habla de narcopolítica es porque algo sabe o tiene el conocimiento de algún problema, de alguna circunstancia que la hace realizar este tipo de declaraciones.

En este sentido, agregó que el hecho en materia política podría pegar en el punto de flotación, pero a Morena, tanto en Guasave, como en todo el estado.

Imagen del Gobierno

Sin embargo, consideró que no se debe olvidar la habilidad que han demostrado todos los dirigentes morenistas que están en el ejercicio del poder para cambiar la narrativa de lo malo a lo bueno: «Creo que le van a buscar por ahí los ideólogos de Morena, si los tiene en Guasave. Buscarán cómo darle la vuelta a este tema, y estoy seguro que el día de mañana la presidenta va a suavizar sus palabras en ese sentido», expuso.

Por su parte, Roberto Soltero, también analista político y columnista, reconoció el hecho como de alto impacto en la vida política de Sinaloa, pero en su opinión descartó una situación de narcopolítica, como lo mencionó la alcaldesa en su mensaje. Señaló que quizá el crimen se deba a un asunto personal.

Asimismo, no avecinó días sombríos para el municipio de Guasave, expuso que Aurelia Leal, dentro de sus que aceres, su limitantes, ha tratado de enderezar el barco en Guasave, porque señaló que el municipio tiene pésimos antecedentes en el orden financiero que viene arrastrando desde varías Administraciones pasadas, y Leal López ha hecho el esfuerzo con el apoyo del Gobierno del Estado en tratar de resolver dichos problemas: «De ahí en fuera, estimo que ella sabrá resolver los problemas y que el gobernador del estado no la ha dejado sola, la ha ayudado en la medida que ha podido y seguramente saldrán adelante con esa crisis».

Fiscalía

Roberto Soltero agregó que la Fiscalía debe dar respuesta al caso y la presidenta debe nombrar a su nuevo secretario.