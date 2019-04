Navachiste, un milagro cultural que trasciende en Guasave

Guasave, Sinaloa.- En la isla de los poetas la actividad inicia con el alba y culmina bajo la luz de la luna y las estrellas.

Son ocho días donde músicos, poetas y escultores convergen para departir como hermanos de una misma lengua.

Ayer los organizadores de este evento ciudadano inauguraron con la presencia de autoridades del municipio y el estado, quienes este año hicieron aportaciones económicas que ayudarán a solventar gastos de combustible, alimentación y todo lo que conlleva la estancia de unos 200 participantes.

Antonio Coronado en su mensaje inaugural.

La edición número 27 del Festival Internacional de las Artes inició con la llegada de los primeros participantes el domingo 14, abriéndose el encuentro con una fogata en la que participaron poetas, cantantes, danzantes, y ayer en la mañana con actividades de yoga y práctica de senderismo, técnicas vocales, taller de teatro, elaboración de artesanías, lectura literaria, entre otras.

Esfuerzo

A las 12:00 horas fue la inauguración en la que Antonio Coronado Gue-rrero, coordinador general del festival, habló de la “terquedad” que los ha caracterizado para buscar hacer año con año este festival internacional.

Ha sido un reto descomunal hacerlo durante muchos años, es uno de los festivales con más bajo presupuesto yo creo que del mundo pero con un corazón de toda la gente que me ha ayudado a hacerlo, que son los pescadores, la gente de Corerepe, El Cerro Cabezón, de El Huitussi, empresarios”, expuso.

Ángel Gustavo Rivas, ganador del concurso de poesía 2018.

Organización

Refirió que tanto el gobierno del municipio como el estado les ha dado un trato especial y eso se aprecia ya que durante 10 años les estuvieron aportando la misma cantidad de dinero para la realización de este festival.

Con 50 mil pesos no compramos ni la gasolina para este festival, 10 años fue lo mismo y lo mismo y este año se hizo un esfuerzo extraordinario pero también debo decirlo, y sin el afán de molestar a nadie, es insuficiente”, expresó.

Presupuesto

El festival, que se mantendrá hasta el próximo 21 ha adquirido relevancia a nivel estatal, nacional e internacional, destacó Coronado Guerrero, recomendando a las autoridades destinar unos 500 mil pesos al festival, que sería poco en comparación con tres millones de pesos que se le llegan a destinar a un festival de tres días.

“Estamos muy contentos que nuestra locura... porque todo mundo apostaba a que esto no fuera posible, no hay agua nos dicen, no hay luz, no hay teléfono. Por eso quiero hacerlo ahí, les dije, porque no hay, si vamos a ir a donde todo mundo hace lo mismo pues ¿qué caso tiene?, quiero hacer algo diferente y lo hicimos y lo hemos mantenido más por terquedad que por apoyo gubernamental, es un milagro Navachiste, un milagro cultural”, indicó.

Aportación

En su intervención el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Papik Ramírez Bernal, reconoció que siempre serán insuficientes los recursos que se invierten en materia de desarrollo artístico y cultural pero que es de mucha ayuda los 100 mil pesos que este año destinaron para su realización.

Participantes con una canción a Navachiste

Lo que empezó siendo una convocatoria literararia de poetas ha ido sumando esfuerzos de otras disciplinas artísticas, indicó, llegando a realizarse una programación de música, teatro, danza, promoción de la lectura y hasta trabajo infantil, lo que pone en alto el nombre de Sinaloa y de Guasave.

“En el 2017 nosotros mantuvimos la cantidad que se había entregado en años anteriores de 50 mil pesos, el año pasado lo aumentamos a 75 mil y nos comprometimos a que este año sería de 100 mil pesos el apoyo; es decir del 2017 a la fecha habremos aumentado en un 100 por ciento el presupuesto destinado para este festival desde el gobierno del estado que se suma a la entrega de parte del municipio.”

Apoyo

Antes de declarar inaugurado el festival, la alcaldesa Aurelia Leal López dijo que siempre habrá apoyo a este evento, además de comprometerse con atención médica y vigilancia policiaca, así como en hacer un llamado a los participantes a conducirse con respeto y tranquilidad.

Nosotros estamos privilegiando la cultura y siempre será así, para nosotros es un placer estar aquí, es esta una de las prioridades, conservar y promover lo que es la cultura y vamos a invitar a los jóvenes a sumarse a este esfuerzo del Festival Navachiste.”

Venta de libros, accesorios y souvenirs en el evento.

Ricardo Valdor, encargado de la programación cultural, mencionó que para esta edición se espera la participación de unos 200 a 300 artistas y creadores.

Ellos contarán con servicio de cocina, bar, talleres, todo con la colaboración de pescadores que acarrean agua dulce para el baño a cubetada, cocinan alimentos a toda hora y tratan de servir a los asistentes.

Cartelera

Además de aportar recursos el ISIC apoyó con la compañía Teatro de Calle, un grupo de promotores mayo-yoremes, Alejandro López y Delta Teatro.

Mujeres en taller de bordado “Ojos de Dios” Wixarica.

Ayer a temprana hora se realizó una actividad de yoga denominada Saludo al sol, iniciaron los trabajos de escultura, técnicas de canto, sala de lectura La Vagabunda, taller de elaboración de Ojos de Dios, taller de recreación y aproximación a la poesía, taller de improvisación técnica.

Por la tarde un taller de poesía, lectura, sesión de dibujo de figura humana al desnudo, poesía y danza, balet folclórico de Tamaulipas, danza del vientre, un performance circo circular, Tzotzona dream, un concierto y para finalizar con una fogata a la luz de la luna.