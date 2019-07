Necesaria infraestructura hotelera en el municipio

Guasave, Sinaloa.- A pesar del crecimiento que ha tenido en negocios, en comercio y economía con la producción de granos y alimentos el municipio sigue careciendo de infraestructura hotelera para brindar alojamiento a quienes visitan la región.

Con el próximo regreso del equipo de beisbol profesional Algodoneros de Guasave, Benjamín Ahumada López reconoció que sería ideal que ya estuviera en funciones el hotel que en el 2013 inició su construcción en el lateral de la carretera México 15, durante la administración de Ramón Barajas López.

Encuentro

“Yo tuve reunión con ellos a principios de año y me comentaron que estaban trabajando, que en noviembre iban a tener, ya no he tenido yo el acercamiento con ellos, lo que pasa es que ellos tienen un permiso de construcción de hace muchos años, desde la administración de Ramón Barajas, ellos me decían que estaban arriba del 65 por ciento de avance en los trabajos pero no sé si estén atorados económicamente o algo”, expuso el director de Desarrollo Económico.

Ellos querían aprovechar el boom que se va a dar en el caso del beisbol con los Algodoneros y yo creo que sí se va ocupar.”

Contexto

Tras iniciar la obra en el 2013 y después de casi un año de haber permanecido sin actividad en julio del 2016 reiniciaron los trabajos de construcción del hotel que, en ese tiempo se dijo habían sido paralizados por falta de financiamiento.

A la fecha se desconoce a qué se debe que no hayan terminado su edificación, pues por su ubicación se ha manejado que sería una buena opción para quienes transitan por la carretera federal.

Situación

“Ellos son empresarios que tienen hoteles en otros lados, que conocen los créditos que hay y seguramente traen muchas obras, no es prioridad a lo mejor en este momento pero como vieron la posibilidad con esto de los Algodoneros creo que le están atorando ya.”

Por otra parte mencionó que no ha habido interés de otros inversionistas por desarrollar algún proyecto de este tipo en el municipio, aunque mencionó que en el complejo Mariposa hay un proyecto de hotel contemplado, sin que a la fecha se observe un avance del mismo.

Inversión

El inicio de esta obra, en el último año de la administración de Ramón Barajas López, en el 2013, se dio a conocer que inicialmente se había proyectado con una inversión de alrededor de 40 millones de pesos.

Posteriormente la inversión aumentó a 60 millones de pesos y ahora debido a la inflación y lo que generó el costo de los materiales con el aumento del dólar se estima que podría haber aumentado a más de 100 millones de pesos, sin embargo son los propios empresarios quienes tienen el dato real de dicha inversión.