Necesario avanzar en ley protectora y denunciar

Guasave, Sinaloa.- Defensores de los derechos de animales coincidieron al externar que se requiere avanzar en la ley de protección, ya que los maltratos y asesinatos contra mascotas se siguen cometiendo, y no se castiga a nadie al no investigarse pues no hay denuncias formales ante las autoridades.

Tal es el caso de los 30 caninos envenenados el pasado martes en San Pedro, Las Argenas.A consideración de los animalistas consultados, sostienen que es complicado que algún ciudadano quiera proceder por la vía legal en el reciente caso, algunos de ellos debido a no contar con las condiciones para hacerlo. A esto también se le suma las personas que no quieren involucrarse en problemas que pudieran ocasionarles por pedirles evidencias y testigos.

Labor humanitaria

Berenice Pérez Castro, represente legal de la Asociación Patitas Felices Guasave A.C., la cual está por cumplir 2 años de haberse conformado, dio a conocer que asistirán a un evento en el Congreso del Estado a las 16:00 horas del lunes 22 del mes en curso. Dicho evento es convocado por el diputado Pedro Lobo, con el fin de darle avance a la Ley de protección animal, esto a raíz de los múltiples casos de maltrato animal que se han registrado en Sinaloa.

Comentó que están buscando que haya una unidad para que se interpongan las denuncias por maltrato animal porque en la actualidad no hay, sugirió que pueden acudir al Ministerio Público y tratar de interponer una denuncia.

Captura. La captura de la publicación fue hecha el 11 de junio de este año, pero no hay certeza en la identidad.

Voluntad

La integrante de Patitas Felices Guasave A.C. dijo que en ocasiones los ciudadanos se confunden con la labor de la asociación, por lo que aclaró que sus acciones están enfocadas en la concientización sobre la tenencia responsable y evitar la reproducción masiva de animales de la calle. A esto, agregó su enfoque por dar una solución de raíz, por lo que promueven la esterilización para evitar la proliferación de perros y gatos.