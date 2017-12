Necesarios más de 2 mdp para reparar tubería en el centro

Guasave, Sinaloa.- Para dar solución al problema de fugas de aguas negras que aqueja a ciudadanos y comerciantes que se ubican sobre la calle Ignacio Zaragoza, en el primer cuadro de la ciudad, es necesario realizar una obra y sustituir la tubería de la transitada zona comercial, desde la calle Cuauhtémoc, obra para la que se requieren al menos 2 millones de pesos, reconoció Paula Gil Sandoval.

La gerente general de la Jumapag aseguró que tras acudir al sitio con la intención de reponer algunas piezas y comenzar a reparar tramos, por aquello de la falta de recursos, encontraron que el problema es más severo de lo que inicialmente pensaban.

Urgencia

“Ese problema de aguas negras en el centro fue uno de los que detectamos inicialmente, es muy recurrente el derrame que hay ahí en un registro ubicado entre una joyería y un restaurante.

Un día por la noche nos dimos a la tarea de ir a checar con el camión que era lo que estaba sucediendo, pensábamos en reparar únicamente la descarga, pero esto no es lo que se requiere porque a la hora de reparar esta descarga y de colocar la parte de la tubería donde se incrusta la descarga, ese tubo se va a pulverizar, es un tubo de concreto, lo que queda de él, entonces es un trabajo mucho más fuerte el que hay que hacer”. Cuestionado respecto a la inversión que se necesita para este procedimiento, Gil Sandoval admitió que estiman una inversión de cuando menos 2 millones de pesos.

“Es una inversión fuerte porque tenemos que abrir toda la línea, desde la acera de la Ignacio Zaragoza y la Cuauhtémoc, toda esa cuadra. A la hora de abrir la zona el tubo se va a pulverizar porque realmente ya es muy viejo y está obsoleto, pero además todo el material contaminado lo tenemos que extraer, sacar de la ciudad y traer material sano para colocarlo, instalar las tuberías, volver a colocar las descargas y reparar. Entonces no va estar nada fácil, tenemos que abrir, aquí tenemos que entrar con todo el tramo completo”.

Acción

La gerente aseguró que aunque de momento no cuentan con el recurso y el movimiento comercial por temporada alta en las ventas no permiten las reparaciones, estas no se pueden postergar por mucho tiempo.

“Vamos a tener que entrarle con recursos del gasto corriente de la Junta, ya lo platicamos, comentaron que después del 6 de enero ya que disminuya la afluencia en la zona probablemente iniciaremos. Aquí tenemos que coordinarnos con Tránsito, tenemos que notificarle a los comercios, explicarles el tiempo que podrá durar esta reparación, misma que nos puede llevar hasta 60 días”, indicó.