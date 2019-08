Necesito mis piernas para trabajar: Alfredo López

Guasave, Sinaloa.- Alfredo López Huerta nació en julio de 1942. A Sinaloa llegó en 1979, es originario del estado de Puebla. Vino a trabajar primeramente en una empresa contratada por la Comisión Federal de Electricidad que en ese tiempo se encargó de hacer la red de energía hacia Genaro Estrada y hacia la costa de Guasave, recuerda.

A su avanzada edad y sin sus dos piernas se la pasa sobre una silla de ruedas en el Asilo de Ancianos de Guasave, donde le brindaron ayuda al enterarse de que no podía valerse por sí mismo.

¿Cuál era el trabajo que hacía?

Parando postes, tendiendo líneas y haciendo de todo.

¿Cómo fue que dejó ese trabajo?

Trabajé poco ahí, yo vine de allá con el contratista y aquí me quedé. Aquí estuve trabajando después en una blockera, a descargar viajes de jal y de ahí en las máquinas. De ahí me vive con los chinos a trabajar en la blockera y ahí dilaté como 10 o 12 años. De ahí me fui a donde me invitaron a hacer una tierrita, estaba en monte y lo hice tierra, del río para allá.

“Ya de ahí me enfermé y me vine para acá”, expresó.

¿No tuvo familia?

Sí, tengo una niña en la Casa- Hogar. Mi esposa me dejó con dos niñas, una de ellas cumple 15 el 26 de agosto y la otra anda en 21, ya está casada, pero no ha venido a verme.

¿Quién lo trajo al Asilo?

La presidenta del DIF, yo estaba viviendo en el terreno que limpié, ya estaba solo porque a la mujer la corrí por pícara.

¿De qué enfermó?

De los corajes me dio diabetes, vine al DIF a ver si metían a mi hija ahí donde está y no querían porque ya está grande. Después supieron que me enfermé y me cortaron este pie, me fueron a traer de allá de la casa.

¿Cuándo le cortaron las piernas?

Ya va para tres años, fue a mediados del 16, en el 17 (2017) entré aquí al Asilo, el día 10 de marzo.

¿Cómo se ha sentido aquí?

Más o menos, como yo estaba impuesto a trabajar me siento mal pero hay muchos que aunque sea de velador pueden trabajar; yo no me impongo todavía a estar sin hacer nada.