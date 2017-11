Niña de 7 meses muere por falta de atención oportuna

Guasave, Sinaloa.- Presuntamente por falta de atención médica oportuna, y por negligencia del personal de la Cruz Roja que se negó a dar un servicio social a familiares de un niña de siete meses de edad que requería ser trasladada de urgencia al Seguro Social de esta ciudad, murió ayer en la tarde en el IMSS de Cortines.

El reporte

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades la tarde del domingo llegó a la clínica del IMSS de Cortines la señora Itzayane Betzabé “N” con su hija de siete meses de edad para que la atendieran.

La doctora del hospital que examinó a la bebé Monserrat les comunicó a los familiares que estaba delicada y que tenía que ser trasladada de urgencia a la clínica de Guasave para que se le brindara una completa atención.

El auxilio

Se establece que la doctora le explicó que en esos momentos no tenían ambulancia en el hospital, por lo que les dijo que le pidieran el servicio de trasladado a la Cruz Roja, donde se entrevistaron con la encargada pero ella les manifestó que le cobrarían al parecer 700 pesos por el servicio, pero como no tenían para cubrirlo no proporcionaron el servicio, lo que originó que la niña falleciera más tarde en el hospital por falta de atención.

La notificación

De los hechos se le notificó a elementos de la Procuraduría, quienes se trasladaron al hospital y ordenaron llevar a la niña a una funeraria, donde se realizó la entrega del cuerpecito de la infante para que fuera llevado al ejido de donde son originarios y le dieran cristiana sepultura.