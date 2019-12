Niega fiscal que estén rebasados en caso Guerrero

Guasave, Sinaloa.- Que de ninguna manera están rebasados en la atención al caso del asesinato del ex secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, aseguró el fiscal general del estado de Sinaloa.

Juan José Ríos Estavillo detalló que en caso de que requieran del apoyo de alguna instancia nacional o internacional no dudarán en solicitarla. Asimismo expuso que las dos carpetas de investigación que se abrieron, una por el asesinato y la otra por la posible comisión de un delito, alguna conducta delictiva al modificar y alterar el lugar material de los hechos, llevan un avance considerable.

Narcopolítica

Cuestionado respecto a si se ha abierto alguna línea de investigación por las declaraciones de que pudiera tratarse de narcopolítica, indicó que: “La Fiscalía General de la República, que es la instancia competente para conocer estos señalamientos, no ha atraído particularmente la atención, en segundo, si bien es cierto hemos estado en comunicación con la Fiscalía General de la República, no hemos tomado la decisión de derivar un expediente de esta naturaleza por esos hechos a la propia instancia de la Fiscalía General de la República, no es momento todavía, es una declaración que hay que atenderse, que se tiene que investigar, pero al mismo tiempo nosotros queremos también mandar un mensaje de parsimonia sobre todo a las instancias de autoridad, a la sociedad guasavense también queremos hacerle ver que hay una autoridad que está investigando la comisión del delito, hay una institución fuerte en este sentido coordinándose con otras.”

Avance en proceso

Respecto a la carpeta de investigación que se abrió por la actuación de tránsitos y policías dijo que se ha hecho también lo conducente. “En la segunda carpeta que se abre y que se está manejando aquí en la unidad de Guasave tiene que ver con la posible comisión de alguna conducta delictiva por modificar, por alterar el lugar material de los hechos.”

Hay policías que ya han sido entrevistados, hay otra serie de personas que también han sido entrevistadas y cuanto acto sea necesario llevar a cabo también lo haremos”

En el caso de las sanciones a establecer en contra de quienes están implicados, dijo que estas serán de carácter penal que ellos consideren de acuerdo con lo que se dictamine.

“Puede ser desde la privación de la libertad hasta algún mecanismo de reparaciones. Estamos pendientes porque esto lo fija un juez, la petición la hace el Ministerio Público pero a fin de cuentas es el juez quien determina.” Ahondó en que esta también lleva un avance considerable.