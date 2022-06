Niegan acceso a oficina a titular de Parques y Jardines en Guasave

Sinaloa.- El titular del área de Parques y Jardines de Guasave denunció ayer lunes 13 de junio, que desde hace tiempo se le negó la entrada a la pequeña oficina de su departamento, por órdenes directas del oficial mayor, Juan De Anda Mata, ya que solo se le permite el acceso a dos personas, además de que le obstaculizan su trabajo.

Pedro Rivera declaró que a esas dos personas que se les permite la entrada son las que hacen todas las labores, dejándolo a él por fuera, a pesar de que es el jefe, y no lo han despedido.

Violencia

Señaló que no es él quien se encarga del departamento, ya que está fungiendo como tal el oficial mayor, por lo que no se le permite cumplir con el cargo que se le encomendó, al no poder darle órdenes ni tener voz con el personal.

Aseveró que en un momento dado quiso hacerse cargo del área y unirse a las brigadas para tener una organización y poder llevar a cabo los planes, pero se lo negaron por órdenes de De Anda Mata.

“El presidente municipal me nombró, pero no puedo hacerme cargo del departamento porque no se me permite”, manifestó el funcionario. Indicó que él solo busca la manera de acomodarse y acoplarse para llevar a cabo los planes que se necesitan en el municipio, sin tener problema alguno con sus compañeros de trabajo.

Expresó que tiene la esperanza de que estos ataques y metidas de pie no sea una manera de correrlo de manera injustificada.

Pedro Rivera reveló que aparte del oficial mayor, un empleado de nombre Gregorio Hernández García, también se encuentra poniéndole trabas en su trabajo.

“La verdad he sido muy tolerante, yo tengo capacidad y prefiero irme al parque u otros lados a realizar labores o participar con las brigadas, pero es difícil trabajar así”, externó.

Destacó que los personajes mencionados indican a los trabajadores de parques y jardines que no acaten las indicaciones dadas por él, y que solo sigan las órdenes que ellos den.