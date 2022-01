Niegan atención en el IMSS a Omar Alberto por no ser de Sinaloa

Guasave.- Ivonne María Cárdenas Monreal señaló que hospitalizó en la clínica del IMSS en Guasave, Sinaloa a su pareja, Omar Alberto Maldonado Allende, de 42 años, desde el 23 de diciembre, por problemas con dos hernias lumbares, lo cual le impide caminar, pero por ser derechohabientes en la ciudad de Mexicali, no lo quieren operar.

Señaló que ha estado batallando para que los doctores y la misma directora del IMSS accedan a aprobar la cirugía que ocupa, y aunque ya le realizaron todos los estudios y consiguió el papeleo que requería para la operación, como tomografías, resonancias y consiguió la sangre que se le solicitó, se niegan a proceder con la excusa de que son foráneos.

“Me dijeron que tendría que conseguir sangre para la cirugía y lo hice, el viernes fueron los donadores y les tuve que pagar mil 200 pesos a cada uno”, manifestó.

Problema

Mencionó que el pasado viernes ya tenían todo listo para la operación de su esposo y que según los doctores la cirugía sería en la ciudad de Culiacán, aunque en ese momento el doctor vio un papel donde se percata de que son foráneos, y al confirmarle que eran de Mexicali, le dijeron que eso cambiaba las cosas y se negaron a operarlo.

“Solo nos dijo el doctor que no se operaría porque el que no fuéramos de aquí cambiaba las cosas, pero ya se les había dicho que somos de Mexicali, y luego el doctor solo me dijo que se le darían unos analgésicos más fuertes para que se aliviara y saliera por su propio pie, porque se tenía que ir de ahí”, reveló.

Detalló que se les explicó a los doctores que ellos solo venían de vacaciones porlas festividades, y a pesar de que cuentan con un seguro vigente, aún así los médicos insisten en que no pueden proceder.

Indesiciones

La quejosa indicó que no ha podido tener contacto con la directora del IMSS, Trinidad Leyva Verduzco, pero que una amistad de ella, que es allegada a la directora, tuvo contacto con ella para ver si se podría conseguir el que atendieran a su pareja, teniendo como respuesta un rotundo no, solo por ser foráneos, justificando que no se pueden realizar operaciones a personas de fuera.

Cárdenas Monreal declaró que las indicaciones de sus doctores en Mexicali son el que no lo muevan por el problema que tiene, ya que no soportaría el viaje ni en avión, coche o autobús.

“Tiene las hernias del tamaño de un limón y mi doctor me dijo que no me lo llevara, porque si hay presión en la hernia pegará de gritos del dolor, y si no pueden controlárselo puede sufrir de un infarto”, finalizó.