Niegan ingreso a sinaloítas al Hospital Integral por falta de espacios

Sinaloa Municipio.- La falta de especialistas en el Hospital Integral de Sinaloa municipio, en el turno vespertino, obliga a los médicos a generar traslados al General de Guasave al tratarse de pacientes que requieren cirugía de emergencia, pero debido a la falta de espacios se están negando los ingresos a los pacientes sinaloítas.

El administrador del Hospital General mencionó que en los últimos días se han enfrentado de nuevo con la negativa, argumentándoles que no hay camas disponibles y por lo tanto no les pueden recibir al paciente, situación que creía se había solucionado pero de nuevo tienen que esperar por largos periodos o negar el servicio al aclararles vía telefónica que no los podrán atender.

Situación

Rosario Soto en julio dio a conocer dicha problemática, la cual creyeron se había solucionado pero de nuevo estas dos últimas semanas se presentó.

Dificultades

Dijo que el argumento del personal del Hospital General es que estaba lleno y no tenían camas disponibles, situación que no pueden cuestionar y no les compete, pero les afecta porque en la benemérita institución les demandan los servicios al estar en algunos casos los pacientes entre la vida y la muerte o con alto grado de riesgo de no ser atendidos por un médico.

Mencionó que en una de las ocasiones permaneció la ambulancia y paramédicos por cinco horas afuera del General en espera de que recibieran a la paciente que tuvo accidente de moto y una costilla le perforó un pulmón, por lo que se buscó la atención en esta ciudad al requerir cirugía, y después de cinco horas aproximadas se le dio el pase de entrada.

Caso

Otro de los casos es el de un joven que se accidentó y presentó fractura de fémur expuesta, por lo que intentaron trasladarlo pero al hacer la solicitud vía telefónica alrededor de las 14:00 horas, les comunicaron que no podían recibirlo porque no había espacio, por lo que las opciones era buscar otra clínica, esperar a que hubiera lugar o que permaneciera en el hospital de Sinaloa, por lo que la familia no tuvo alternativa que dejarlo en el Hospital Integral, donde la realidad es que se carece de especialistas, insumos y equipo en el turno de la tarde que puedan atender los casos como intervenciones quirúrgicas.

Solicito la comprensión de los habitantes de Sinaloa, quienes recurren a la Cruz Roja, al ser el único medio de traslado en la zona, pero la negativa de no recibirles a los pacientes es externo y no es la primera ocasión que se ven en dicha dificultad, ya que el pasado 21 de junio el personal de auxilio se vio obligado a ventilar la situación, ya que tanto hospitales de Guasave como de Los Mochis se negaban a recibirle a los pacientes por diversos argumentos y debido a la pandemia el problema se agudizó, situación que pudiera ser entendible pero al haber una situación de emergencia donde la vida de una persona está en riesgo, ellos buscan salvarla dentro de sus posibilidades, pero en algunos casos se requiere del auxilio de los hospitales.