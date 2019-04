Niñas sin identidad y sin un familiar que las reclame

Guasave, Sinaloa.- Durante el mes del niño el Sistema DIF promueve el derecho a la identidad, el cual se le sigue violentando a infantes, como es el caso de las hermanas de 4 y 1 año de edad que fueron rescatadas en Ruiz Cortines y quienes ante la ley no existían y hasta la fecha no han sido reclamadas por su madre o un familiar al parecer de nombre Miguelina ‘N’.

Las niñas son originarias de Corerepe pero resguardadas en la sindicatura en mención.

Autoridades revelaron que no se pudo saber nombre completo, se desconoce la fecha exacta de nacimiento y solo se señala que una tiene 1 año dos o tres meses de edad y la otra 4 años.

El procurador de la Defensa del Menor, Jesús Manuel Ontiveros Montes, detalló que gracias a una llamada anónima al Sis-tema DIF que se reportó y pidió cobijo para dos pequeñas al considerar los vecinos que vivían en precariedad al verlas caminar descalzas por la zona, sucias y en hambruna.

La autoridad les dio cobijo y las resguardó en la Casa-Hogar Nuestra Señora del Rosario en este municipio y la más pequeña en Casa-Cuna de Culiacán al ser el refugio apto para ella por su edad.

El médico cuando las revisó notó que la bebé tenía un peso muy bajo al no estar asistida”, externó.

El funcionario detalló que las pequeñas sí tienen mamá pero no ha mostrado interés por recuperarlas, y en lo que concierne al aspecto paterno se desconoce.

“Sí tienen mamá. Principalmente no estaban registradas, se batalló mucho para conseguir los documentos, la mamá no se ha acercado con nosotros y no se puede decir que padece de sus facultades mentales pero sí en cuestiones de droga.” Tenemos ubicada a la familia, la hemos citado pero no ha habido iniciativa de su parte. Con respecto a su situación legal el procurador indicó que hay una cuestión penal en contra de la madre por omisión de cuidados.