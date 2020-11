Ningún sindicato tiene las puertas cerradas en Guasave: Aurelia Leal

Guasave, Sinaloa.- Ninguno de los dos sindicatos del Ayuntamiento de Guasave tienen las puertas cerradas, aseguró la alcaldesa Aurelia Leal López. Y detalló que el día en el que la dirigencia del Satag tomó protesta los saludo y los felicitó.

Fue una reunión de cinco minutos, en los cuales nosotros los felicitamos y les dimos el apoyo que merecen también cada uno de los trabajadores que pertenecen a cada organismo, que requieren que se les respeten los derechos laborales.”

Negociaciones

Al ser cuestionada respecto a sí con ellos se podría sentar a negociar indicó que lo haría con ellos y con quien quiera. “Con ellos y con quien quiera siempre va a ver negociaciones de acuerdo al marco de la ley.”

Leal López dijo que independientemente de la toma de nota, su gobierno no va a desestimar a ninguno de los dos sindicatos.

Nosotros ahorita no estamos desestimando a nadie por eso, nosotros estamos llamando al respeto y que se apeguen a la legalidad tal y como lo establecen las leyes laborales.”

Indicó que ella se ha sentado a dialogar en más de una ocasión con gente del Stashag, “Yo me he sentado con los trabajadores, con algunos de ellos y se los he dicho, que todos los privilegios para los trabajadores, todos los derechos, pero cero privilegios para quienes se ostentan como líderes explotando a la clase trabajadora.”

Aseguró que ella no desestima a Alejandro Pimente, “Yo no desestimo a Alejandro ni a nadie, mis respetos para la organización que tiene, quizás las formas es lo que han sido equivocadas.”