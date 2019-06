Niños alzan la voz durante el Cabildo Infantil 2019

Guasave, Sinaloa.- Durante la sesión de Cabildo Infantil realizada ayer por la mañana los niños participantes expusieron las necesidades que tienen en sus planteles educativos tanto en infraestructura como en docentes, la preocupación por el medio ambiente, por la calidad de los servicios públicos y sobre todo por sus derechos.

Durante la sesión, cada uno de los menores estuvo acompañado y fue asesorado por el funcionario al que estaban representando.

Votación

Durante el Cabildo Infantil participaron un total de 49 niños, representando a la alcaldesa, al secretario del Ayuntamiento, al síndico procurador, a los 12 regidores y a cada uno de los directores de área de la comuna.

Como presidenta municipal fungió la niña Carla Cecilia Cavich Aceves; como síndico procurador participó Jesús Adrián Acosta Leal, como secretario de la comuna estuvo Josbel Hernán Urías Luna.

Tras tomarles la protesta como autoridades municipales y funcionarios por un día, se inició la sesión de cabildo, en la que se tocaron los siguientes puntos: los ‘derechos de niñas, niños y adolescentes’, ‘la escuela que queremos tener’ y la ‘reforestación en Guasave’.

Fue durante el punto número dos que la mayoría de los regidores tomaron la palabra para hacer notar las carencias que se tienen en sus planteles educativos y la necesidad de infraestructura, equipo tecnológico y maestros de inglés.

En el tema de reforestación, varios de los regidores coincidieron en que debería de existir un reglamento para que por cada árbol que se tale se siembren tres, además de la creación de un equipo que lleve a cabo dicha reforestación de manera permanente.

Tras varias participaciones de los distintos regidores, se aprobaron por unanimidad de votos las propuestas realizadas en los tres puntos a tratar y pasaron a asuntos generales.

Asuntos generales

Fue durante este punto donde los menores expusieron su opinión sobre la calidad de los servicios públicos, la pobreza, y la responsabilidad que tienen como autoridades municipales, funcionarios y ediles.

Fue la regidora Jesús Cristal Pérez Lugo quien hizo énfasis en la importancia de tomar consciencia en la generación de basura, asegurando que el problema en el municipio no solo se trata de la recolección de la misma. “La basura no es un problema solo de recolección, más bien este problema es de fondo y por ello es necesario tratarlo; para crear una ciudad limpia no se necesita solo recogerla o que haya alguien encargado de desaparecerla, simplemente se debe ser consciente de lo que usas, y vivir sabiendo qué hacer con la basura.”

Pérez Lugo aprovechó el uso de la voz para hacer un llamado a los funcionarios y a sus compañeros regidores a no perder el sentido con el que fueron puestos en el cargo.

Funciones. Los niños que representaron a directivos de área acompañaron a los funcionarios en sus actividades diarias.

“Para que haya orden en el nuevo Ayuntamiento se necesita desempeñarse con honor y justicia, hacer el bien y cumplir realmente con las normas y leyes; se trata de hacer crecer al pueblo, no de crecer del pueblo, recordemos que todo funcionario o servidor público solo desempeña una función, pero todos, no importa cuál sea el tiempo, tienen un sustento que viene del mismo pueblo, hay que esforzarnos por ser más simpáticos y equitativos, y no perder el sentido con el que fuimos puestos en el cargo.”

La regidora Ana Paola Bojórquez solicitó que se sea más equitativo en las mejoras de los servicios públicos, resaltando la falta de alumbrado público en muchos sectores del municipio y exigió que su opinión fuera tomada en cuenta.