Niños, los más afectados por explosión de pirotecnia

Guasave, Sinaloa.- Aunque hasta la fecha, en Cruz Roja Guasave no se han atendido lesiones causadas por pirotecnia, señalan que lamentablemente cada año se registran al menos dos casos severos por explosión de cohetes, por lo que llaman a la ciudadanía a no utilizar dichos artefactos.

El coordinador de Servicios Médicos de la institución señaló que es a partir del 24 de diciembre cuando empiezan a registrarse este tipo de accidentes con cierta regularidad.

Éber Antonio Ortiz Morales, coordinador de Servicios Médicos en Cruz Roja Guasave, hizo el llamado a la sociedad, principalmente a los padres de familia, para que no utilicen pirotecnia en estas fiestas decembrinas, pues aunque hasta el momento no se ha atendido ningún caso por afectaciones causadas por cohetes, es entre el 24 de diciembre y el 2 de enero que empiezan a registrarse.

Ahorita no hemos tenido ningún caso por pirotecnia, pero no hay que bajar la guardia; nunca faltan, cada año se registran al menos dos casos fuertes, de ahí el llamado para que no utilicen estos artefactos, principalmente a los padres de familia, pues hay que resaltar que los afectados la mayoría de los casos son niños.”