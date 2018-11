No aparecen 202 vehículos oficiales

Guasave, Sin.- Además de denunciar que hubo un gasto irregular en los recursos del Impuesto Predial Rústico, la alcaldesa Aurelia Leal López manifestó que la administración pasada trató de dar de baja 202 vehículos oficial es y actualmente están desaparecidos.



Entre ellos hay unidades modelo 2011 y 2017 como retroexcavadoras, motos, y otros vehículos que no encuentran ni en el taller ni en el estacionamiento.

La presidente municipal dijo que la de hoy será la ultima declaración que dan en público porque las demás se harán ante las instancias jurisdiccionales con demandas que harán por desfalco y quebranto al Ayuntamiento y la Auditoría Superior, ademas de que van a notificar al Congreso del Estado.



Mencionó que como gobierno están en los 30 días hábiles que la ley permite para que se hagan aclaraciones y actualmente están girando oficios para que les aclaren sobre distintas situaciones.

En las arcas del municipio únicamente se encontraron 5 millones de pesos que son del Impuesto Predial Rústico y deben ser destinados a los ejidos que lo generaron, indicó, y que "están ahí porque no se los pudieron llevar".

"Eran 47 millones que debieron aplicar en las zonas ejidales y no fue así, hay algunas alianzas que nos están diciendo que se les pagó em efectivo dos millones de pesos nada más porque no quisieron pagarles con cheque para hacer una captura única", expuso.



Dijo que si hubieran dejado recursos para la vida propia del gobierno se vieran pues no hay ni para pagar salarios.