No cumplen cuarentena ni disposiciones de no velación

Guasave, Sinaloa.- La ciudadanía vive en una notable relajación de medidas contra el coronavirus, pero también están fallando los protocolos de seguimiento a los decesos para evitar que haya velaciones y contacto con los deudos, quienes también podrían estar infectados de Covid-19.

Martín Ahumada Quintero se refirió exactamente al trabajo de seguimiento que debe estar dando la Coepris para buscar que los familiares de las personas fallecidas no tengan contacto con más personas a las que puedan contagiar.

El secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid señaló que las propias estadísticas de casos registrados les permiten hacer un escrutinio de casos positivos por regiones.

“Por ejemplo si Casa Blanca reporta un caso positivo, ya por cuestión epidemiológica hay aproximadamente de dos familias, seis gentes más y quiero observar que algunos pacientes que le damos seguimiento por familiaridad o por conocidos, personas que pudieran estar en cuarentena no están cumpliendo su cuarentena, siendo que estuvieron en contacto con alguien que falleció de Covid”, expuso.

De igual manera los pacientes que mueren no hay un seguimiento por parte de la Coepris para que se lleve a cabo la regulación sanitaria del tiempo de horas que se tiene que dejar máximo o si es posible la cremación y si están dando el tiempo adecuado y gente que acude que no usa cubrebocas, no guarda la sana distancia.”