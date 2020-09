No darán fondo de vivienda mientras siga Pimentel, dice tesorero

Guasave, Sinaloa.- El gobierno municipal se mantendrá sin depositar los recursos que corresponden al fondo de vivienda a los trabajadores sindicalizados en tanto estos no nombren a un nuevo representante, infirmó Joel Quintero Castañeda.

El tesorero municipal aseguró que el recurso que les está solicitando en entrega el Stashag lo tienen en reserva pero que al ser Alejandro Pimentel quien maneja dicha cuenta se mantendrán sin dárselo para evitar observaciones de la ASE.

El funcionario municipal dijo que aún cuando la cuenta bancaria donde se deben hacer los depósitos esté a nombre del sindicato quien firme es él y que ese es el problema.

Hay una acusación y de eso yo me enteré por los medios, de que este señor se ha apropiado de dineros de la base trabajadora, cosa que a mi no me consta y que yo no puedo afirmar pero sin embargo se han hecho públicas.