No descarta la comuna de Guasave retirar amparos para reinstalación de sindicalizados 

Guasave, Sinaloa.- Pudiera el Ayuntamiento de Guasave retirar los amparos que se tienen contra el Stashag para el tema de la reinstalación de los trabajadores que fueron despedidos la administración, indicó el alcalde, recalcando que dependerá estrictamente de la indicación que gire el gobernador del estado al respecto.

Acuerdo

Alejandro Pimentel Medina, líder del Stashag, acompañado de los trabajadores que fueron despedidos la administración anterior y que están buscando ser reinstalados, abordaron al alcalde Martín Ahumada Quintero al finalizar un evento en el que se encontraba, para saber qué respuesta les traía tras haber estado en la capital del estado.

En el breve encuentro el alcalde les explicó que no tuvo oportunidad de hablarlo con el gobernador, pero les propuso buscar una reunión directa entre ellos y el mandatario estatal.

“Me gustaría y si no tiene inconveniente, tratar de gestionar. que ustedes mismos pudieran estar en la oficina del gobernador, porque que mejor que ustedes hagan el planteamiento.”

Pimentel Medina accedió a la propuesta, pero aprovechó para aclararle al munícipe qu sí existen amparos de parte de la comuna para no reinstalar a los trabajadores y que no fueron ellos quienes se ampararon por no estar de acuerdo con el año de salario caído que se les pagaría.

“con todo respeto, a lo mejor te pasaron el dato mal, el que se amparó fue el Ayuntamiento ante el laudo del Tribunal y nosotros nos amparamos ante el laudo, pero no nos amparamos por lo de los salarios.”

Posibilidades

Una vez finalizado el encuentro, el alcalde no descartó la posibilidad de que estos amparos se retiren para poder llegar a un acuerdo entre ambas partes.

“En esta situación donde hay procedimientos legales, que se pueda aclara muy bien cómo están, cómo se dieron y en qué tiempos para que si ha habido algún amparo y si para poder resolver eso se tiene que retirar las demandas y hacer un convenio y poder reincorporar a trabajar o un pago de los salarios caídos, es lo que quiero yo que lo dialoguen directamente con el gobernador.”

Ahumada Quintero enfatizó que toda acción dependerá directamente de la indicación que les gire el gobernador del estado una vez que se entreviste con los trabajadores.”