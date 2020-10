‘No dividan a la gente porque se los va cargar...’, advierte líder sindical a trabajadores de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Un fuerte llamado y reclamo a no dividir al sindicato fue el que hizo Alejandro Pimentel Medina a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Guasave, pues de seguir haciéndolo les advirtió que se los iba a llevar la ch...

La advertencia fue hecha en la asamblea que llevaron a cabo el pasado viernes 16 en las instalaciones del Stashag, tras la serie de comentarios que han surgido de que se busca crear un nuevo sindicato y luego de la exigencia que hicieron unas trabajadoras del presunto mal manejo de los recursos del fondo de vivienda.

A la pregunta que le hizo una de las trabajadoras sobre qué pasará si desaparece el sindicato, el representante sindical le respondió con otro cuestionamiento en referencia a que no estaban ahí los que andan dando esa versión y tratando de generar el divisionismo, pero que ni siquiera tienen un fundamento legal para dicha pretensión.

“¿Dónde está la gente que dice eso, dónde está?, yo creo que estuviera aquí si tuviera el fundamento de ley de lo que está diciendo, por favor les pido, y se los pido aquí delante de ustedes, por favor, no anden dividiendo a la gente”, manifestó.

No anden confundiendo a la gente porque así tengan 20, 25 años, van a ser expulsados, van a ser expulsados y no es porque yo quiera, porque son un riesgo para la asamblea, son un riesgo para el sindicato.”

El representante de los trabajadores sindicalizados cuestionó que quienes están tratando de dividir al sindicato ni siquiera hubieran tenido el valor de acudir a la asamblea.

“Vale más quedarse sin un brazo, sin una pierna pero que ataques el cáncer”, indicó.

No tienen los hue... de pararse aquí (en la asamblea) no los tuvieron, entonces, por favor les digo, y aquí delante de ustedes, déjense de chingaderas, déjense de chingaderas, no dividan a la gente porque se los va cargar la chin..., aquí mismo a los dos y no porque yo quiera, sino porque les voy a comprobar lo que les estoy diciendo.”