No estamos rebasados por el coronavirus: director del H. G. de Guasave

Sinaloa.- El Hospital General de Guasave no ha sido rebasado por la pandemia del Covid 19 ni se está actuando irresponsablemente atendiéndolos en el área donde reciben atención los demás pacientes, puntualizó Jesús Antonio López Rodríguez.

El director del hospital dijo que es falso que ya hayan sido rebasados en la capacidad de atención como se rumora en un audio que circula este día en el municipio.

“No nos ha rebasado y tenemos alternativas para reconvertir el hospital, tenemos otras zonas en las cuales una vez que se llene la terapia, que se llene Covid (área), ya tenemos pensado reconvertir aquella terapia intensiva que teníamos en el interior del hospital con cinco camas, también utilizarlas en función de las necesidades”, expuso.

“Lo que sí puedo aclarar es que jamás vamos a actuar con irresponsabilidad, que jamás vamos a permitir que nuestros trabajadores atiendan pacientes contaminados sin equipo de protección”.

El representante médico admitió que los últimos días han tenido un incremento considerable de los casos de Covid-19 pero que de eso a que irresponsablemente estén contaminando por todos lados es totalmente falso.

“En el hospital nuestro se trabaja como en el Seguro Social, con responsabilidad y con mucho cuidado, estamos plenamente conscientes que va llegar el día si la gente sigue, en vez de tener aislamiento social, sigue teniendo salidas y no importarle el tema pues no nos van a alcanzar las camas ni de urgencias ni de hospital ni de ningún lado, yo creo que nosotros hemos estado haciendo todo el esfuerzo posible, el gobierno y la Secretaría de Salud y el Seguro, para generar condiciones favorables para poder atender a la gente pero ellos la verdad que no colaboran”.

Lamentó que en las calles sigan observándose personas que no tienen los cuidados necesarios como el simple uso de cubrebocas.

