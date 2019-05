No habrá doble recurso para la misma persona: Montes

Guasave, Sinaloa.- El delegado de los programas federales en Sinaloa, Jaime Montes, informó que el sistema permanece abierto para seguir actualizando el padrón de beneficiarios del apoyo para niños y niñas de madres trabajadoras, esto ante las declaraciones que hicieran algunas propietarias de estancias infantiles, señalando que se realizó un mal censo.

El funcionario aclaró que han detectado que madres de familia que se encuentran aseguradas por el IMSS o por el Issste estaban recibiendo el apoyo federal, y en la actualización del padrón ya quedaron fuera.

Aclaración

Ante la declaración que hicieran las propietarias de estancias infantiles, sobre que el pago no se ha registrado en gran parte de los beneficiarios, el delegado de los programas federales, Jaime Montes Salas, aseguró que el apoyo sí ha sido entregado a las madres de familia. “Yo no sé de dónde sacan el dato de que no se les ha realizado el pago del apoyo, porque eso es falso; el recurso de enero y febrero y el de febrero y marzo les ha llegado.”

Montes Salas aclaró que todas las madres trabajadoras que están aseguradas por el IMSS o por el Issste han dejado de percibir este apoyo federal, pues nadie tendrá doble beneficio.

Hay que aclarar que había en el padrón muchas madres que tenían el derecho en el IMSS, en el Issste o en el DIF y no va a haber doble recurso para la misma persona.”

Aunque dijo no tener el dato exacto de cuántos casos de este tipo se han detectado, afirmó que son muchos y que es eso lo que está disminuyendo también el número de niños que están acudiendo a las estancias infantiles.

Respecto al señalamiento de que los servidores de la nación están desinformando a los beneficiarios, el delegado señaló que lo único que se les explica a las beneficiarias es que es decisión de ellas el cómo utilizar el recurso.

“Lo que se les está diciendo a los padres es que ellos tienen el derecho de decidir qué se hará con el recurso que se les entregue, lo demás es relación entre particulares, de los padres y las estancias y ahí nosotros no podemos intervenir; el sacar a los niños de las estancias es decisión de los padres, no hay nadie más efectivo para defender a su hijo que la propia madre, ella tiene todo el derecho de ver qué va a hacer con el apoyo.”

Padrón en actualización

El funcionario señaló que el padrón se realizó de manera eficaz y que de los 15 mil niños que se tenían en el padrón solo se encontraron un total de 10 mil, pero aseguró que el sistema sigue abierto para actualización del mismo y que toda madre que acredite su derecho va a ser registrada en el programa.