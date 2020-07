No haremos el recorte de personal que nos piden: María León

Guasave, Sinaloa.- Con el recorte de las participaciones federales, la situación financiera del municipio de Sinaloa se ha vuelto crítica, pese a ello, la alcaldesa asegura que no se dará el recorte de personal que le están pidiendo, para reducir los gastos.

María León Rubio criticó el hecho de que el gobierno federal no solo no les ha brindado ningún apoyo para hacerle frente a la pandemia, sino que además les está quitando recurso que en este tiempo es vital para ayudar a los sinaloítas.

La disminución

María León Rubio, alcaldesa del municipio de Sinaloa, informó que en el finiquito del mes de junio les redujeron siete millones de pesos y que la situación estará crítica por lo menos de aquí a finales de septiembre.

“Nos redujeron siete millones de pesos en el finiquito del mes de junio. Estamos esperando la semana entrante el de julio, pero durante una reunión con todos los tesoreros del estado dijeron que va a estar crítica la situación lo que queda de julio, todo agosto y que será hasta la última quincena de septiembre cuando pudiéramos tener algo que nos ayude a solventar todos los gastos que tenemos.”

La munícipe dijo no entender estas acciones si existe un presupuesto ya avalado.

“Se dice que en los impuesto que se pagan no hemos tenido recaudación y que si no recaudamos baja la participación federal, no les entiendo la verdad, porque se supone que está un presupuesto ya avalado y se deriva del 2019 para que corra el 2020, pero bueno, viene de la Federación y ahí sí que las preguntas deben de ser para ellos.”

León Rubio manifestó que ante la situación les están pidiendo un recorte de personal, mismo que su gobierno no llevará a cabo.

Nos están pidiendo más recorte de personal en estos momentos tan críticos y por lo menos Sinaloa municipio no lo va a hacer.”

Explicó que su gobierno ha quitado todos los gastos y que incluso mandaron a descansar a todo el personal, con excepción de las áreas operativas, para eficientar los gastos.

“No tenemos gastos a comprobar, no tenemos gastos para invitados especiales, no tenemos ahorita gastos de nada que no sea nómina y combustible, porque no podemos parar la maquinaria que está reparando los caminos. Hemos quitado todos los gastos y hasta mandamos a descansar al personal. Están de vacaciones.”

Mal panorama

La alcaldesa señaló que la situación crítica no solo es para el municipio de Sinaloa, sino para todos, y destacó que es gracias al buen manejo de las finanzas que mantienen, que han podido pagar nóminas y combustible sin problemas hasta el momento.

“Está muy difícil para todos los municipios, inclusive al municipio de Rosario en junio les llegaron las participaciones en cero, imagínate no poder pagar ni la nómina, es un tema muy delicado. Afortunadamente en Sinaloa siempre hemos cuidado mucho las finanzas y de ahí pudimos tomar dinero para pagar nóminas y combustibles, pero de que la situación está muy complicada para todos, eso ya todos lo sabemos.”