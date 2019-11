No hay cambio de estrategia en seguridad: Catana

Guasave, Sinaloa.- Aunque la alcaldesa Aurelia Leal había referido la necesidad de que al municipio llegaran las fuerzas federales para una mayor vigilancia, el director de Seguridad Pública opinó que no es necesario, ya que el hecho violento donde le quitaron la vida al secretario fue considerado un hecho aislado.

Miguel Martínez Catana dijo que están caminando bien, que seguirán en esa trabajando de acuerdo con lo que les compete, y que si no se salen de esa línea, no pasa nada.

Situación

“Por mi parte no, no sé si lo dijo o no lo dijo (alcaldesa), yo únicamente estoy diciendo lo que yo he hecho, nada más”, expresó.

Vigilancia. El jefe policiaco dijo que no ha recibido ninguna instrucción de la Secretaría de Seguridad Pública en este sentido ni para que se le brinde vigilancia a la alcaldesa Aurelia Leal López.

“Como jefe policiaco, no lo veo necesario, lo que sucedió lo veo como un hecho aislado, desgraciadamente pasó esto y no esperábamos que ocurriera, un caso muy lamentable, pero no creo. Guasave va seguir siendo un municipio seguro y claro, nosotros con la certeza de que vamos a seguir trabajando de acuerdo a nuestra capacidad, y bueno, aquí estamos”.

Hasta esta semana, dijo, la corporación preventiva se ha mantenido sin cambios en la estrategia de seguridad y tampoco se les han brindado órdenes desde el estado.

Hasta ahorita no, cuando menos aquí conmigo no, ni ha habido instrucciones, lo desconozco”.

Sin declarar

Señaló que hasta ayer los elementos preventivos que estuvieron presentes en la zona donde se registró el atentado contra el secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, no han sido llamados a declarar luego de que la Fiscalía diera a conocer que se abrió una segunda carpeta de investigación debido a que la escena del crimen fue contaminada.

“No han sido llamados, pero si así fuera, obviamente que estamos prestos, si así lo hubiera, nosotros estamos prestos para asistir”.

Participación

Tras haberse registrado el supuesto accidente de Guerrero Sánchez, al lugar arribaron varios elementos resguardando el área, mismos que no impidieron que la camioneta involucrada en el hecho fuera trasladada a una pensión antes que se realizaran las diligencias correspondientes de parte del Ministerio Público.