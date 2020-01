No hay daño patrimonial, no es peculado: Quirino Ordaz

Guasave, Sinaloa.- El gobernador del estado defendió el acuerdo tomado entre el actual secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega, y el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez, con Armando Villarreal, quien fuera titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en el gobierno anterior, en el que se propuso pagar dos millones de pesos por el desvío de recursos del que son señalados él y al menos dos exfuncionarios más.

El mandatario estatal enfatizó que no existe daño patrimonial y que además, la ley permite, con el nuevo sistema de justicia penal, este tipo de acuerdos.

Declaración

Quirino Ordaz Coppel indicó que en el caso Armando Villarreal se tiene claro que el recurso no se desvió al bolsillo de nadie, por lo que no existe daño patrimonial.

Es una propuesta que hicieron, yo siempre he pedido, siempre el actuar conforme a derecho, conforme a la ley. Si la ley permite eso, el nuevo sistema de justicia, porque no hay un daño patrimonial, como tal. Lo que es claro que son recursos que no se los llevaron al bolsillo, es un recurso que se aplicó, entiendo, en el pago de aguinaldos y de fin de año”.

Al ser cuestionado sobre si ya habían acreditado que el recurso sí fue utilizado para dichos pagos, el mandatario estatal respondió: “Bueno eso está ahí, eso lo refleja la auditoría, lo vio la auditoría. Si la ley autoriza esos esquemas ahora, a mi juicio el que el Estado recupere es lo más importante, porque históricamente no se ha recuperado dinero”.

Y aunque Ordaz Coppel reconoció que debe de haber una sanción por la acción cometida, reiteró que no hubo peculado, sino más bien una reubicación del recurso.

“No hay daño patrimonial, hay una reorientación o reubicación de recursos que se iban a destinar para una cosa y las metieron para pagar otras, entonces eso es lo que aparece en la sanción, sin duda eso no se debe de hacer, es claro, pero bueno se debe de tener una sanción en ese sentido, pero no es un daño patrimonial, no es peculado, no es dinero que se hayan llevado al bolsillo”.

Respecto al Insabi

En otro tema, Ordaz Coppel adelantó que el próximo mes el titular del Insabi visitará el estado, esto con la intención de que el funcionario federal vea las condiciones de los hospitales que se tienen en Los Mochis, Guasave y El Carrizo.

Respecto a la situación que se tiene actualmente con los trabajadores de lo que fuera el Seguro Popular, el gobernador del estado señaló que la propuesta es adelgazar al máximo el aparato administrativo.

Con el tema de los trabajadores, la propuesta la está viendo Rosa Elena Millán, lo que se busca es adelgazar al máximo, y me parece bien, el aparato administrativo, la estructura, digamos, burocrática, adelgazarla al máximo, pero aprovechar a la gente que ha estado ahí, con la experiencia y darles una causa... Serían absorbidos por el Gobierno federal, en su mayor parte, eso es muy positivo”.

En el caso específico de las áreas nuevas del Hospital General de Guasave, el mandatario estatal dijo desconocer cuánta es la inversión que se requiere para el personal, pero reiteró que ese es un tema que se tocará durante la visita del titular del Insabi los días 14 y 15 de febrero.