No hay más que hacer ahí: alcaldesa de Guasave en tema Stashag

Guasave, Sinaloa.- Al cumplirse 16 días de que los sindicalizados permanecen plantados en la explanada del Palacio Municipal de Guasave, el líder sindical señaló que no se han tenido avances en nada y que la salud de los trabajadores ya empieza a afectarse.

La alcaldesa por su parte señaló que es decisión de ellos permanecer ahí, pero pese a eso, se pondrá a su disposición personal médico.

Alejandro Pimentel Medina, líder del Stashag, criticó que tras más de 15 días de plantón en el Ayuntamiento no se ha logrado ningún avance, asegurando que lo que el Gobierno municipal les quiere dar son “migajas” y no lo que les corresponde por derecho.

Añadió que lo que los empleados piden principalmente es el incremento salarial y los retroactivos, pudiendo conveniar con 7.7 millones de pesos, sin embargo, es justamente eso en donde el patrón no cede.

Referente a las negociaciones, la alcaldesa interina Evangelina Llanes Carreón fue enfática al señalar que mientras el sindicato no tenga conformado legalmente la directiva, no hay nada que hacer en ese tema.

“Todo el tiempo lo hemos manifestado nosotros también, que mientras ellos no tengan su comité ejecutivo legalmente instalado esto no va a caminar, a mí la verdad me da mucha lástima, es una pena que los trabajadores estén ahí aun sabiendo la situación jurídica que hay, y como bien lo dijeron ellos, hasta que el Tribunal determine y si ellos así deciden estar, la verdad es muy lamentable esa parte, pero nosotros no tenemos más que hacer ahí”.

Llanes Carreón detalló que ellos como administración les hicieron propuestas a la directiva con la que se reunieron, principalmente en el tema de becas, uniformes y calzado, sin embargo, les dijeron que lo plantearían y hasta el momento no se ha tenido respuesta.

El líder del sindicato señaló que el fin de semana pasado, uno de los trabajadores convulsionó y se tuvo que llamar a Cruz Roja para que se estabilizara.

“Ya hay consecuencias, el cansancio, tanto desvelo te trae un poquito desubicado; los trabajadores aquí duermen, de aquí se van a laborar muchos de los operativos, y se puede causar un accidente porque traen motosierras, machetes, trabajan a las orillas de los bulevares, de las carreteras, puede que los traicione el sueño y el cansancio”.

En ese sentido, la alcaldesa interina indicó que el líder debería ser más sensible y no convocar a personas que sean vulnerables.

“Porque eso sucedió ahí y ¿a quién le va atribuir ahora? ¿a quién va a culpar?, nosotros no los tenemos ahí, están por su propia voluntad, y sí me apena esa parte, porque ningún trabajador merece eso”.

Al ser cuestionada si el Gobierno municipal podría proporcionales atención médica permanente, la munícipe aseguró que se iniciará con ello, pero llamó a Pimentel a que solo se convoque a personas no vulnerables.

“Sí lo vamos a hacer porque esto que se suscitó ahí fue muy lamentable, y Dios guarde hubiera pasado a mayores, sería más triste esa parte... Que convoque a personas que puedan estar ahí asumiendo esa parte”.