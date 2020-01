No hay recurso etiquetado para comunidades indígenas: Madrid Pérez

Guasave, Sinaloa.- El secretario de Desarrollo Social en Sinaloa informó que así como en el 2019, este año tampoco se tiene etiquetado el recurso para comunidades indígenas y será el estado quien tenga que buscar la manera de poder designar apoyo para ellos.

El funcionario detalló que actualmente se tienen unas jornadas de apoyo especiales para dichas comunidades, con las que ya se han visitado diferentes centros ceremoniales.

Sin etiqueta

Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social en el estado, señaló que anteriormente el estado recibía una mezcla de recursos con el gobierno federal para las comunidades indígenas, pero confirmó que este año 2020 tampoco viene etiquetado dicho recurso.

Normalmente el estado recibía un recurso que venía en mezcla con recursos del gobierno federal, no vino el federal y ya es una realidad, no vendrá tampoco este año.”

Madrid Pérez enfatizó que siguen realizando las gestiones pertinentes y en busca de poder acceder a algún recurso extraordinario, y aunque se les ha dicho que sí existe la posibilidad, no hay nada confirmado aún.

“Ya tenemos confirmado que no viene recurso federal, no dejaremos de tocar puertas, no dejaremos de hacer la gestión, buscando que venga algún programa especial en donde podamos bajar algo de recurso, nos dijeron que pudiera ser, pero la etiqueta como tal, como viene siempre a inicios de año no viene este año para las comunidades indígenas.”

El apoyo

Durante el 2019, el gobierno del estado implementó un programa para atender a dichas comunidades, a pesar de no contar con la etiqueta del recurso, y se visitaron varias comunidades hasta donde llevaron algunos beneficios.

Nosotros tuvimos un programa en este 2019 para atender esas comunidades, estuvimos en Alisos de Olguín, estuvimos en Cuitaboca, estuvimos en San José de Gracia, llevando los apoyos allá en la parte serrana y haciendo la entrega de manera directa, dispersamos cobertores, láminas, despensas, dispersamos módulos de gallinas ponedoras y de chivas y estuvimos atendiendo todas esas comunidades.”

El funcionario estatal explicó que este año el gobernador Quirino Ordaz creó una jornada especial para comunidades indígenas con las que se están recorriendo los centros ceremoniales.

“Este año el gobernador Quirino Ordaz creó una jornada especial para las comunidades indígenas, se están visitando los centros ceremoniales, ya estuvimos en El Fuerte, estuvimos en Ahome, en Sinaloa de Leyva, en Ceuta, en Villa Juárez, y seguimos recorriendo los puntos, próximamente vamos a estar en Isla del Bosque, y el compromiso es seguir recorriendo cada uno de los centros ceremoniales o donde esté la mayor afluencia o la mayor necesidad.”

El secretario de Desarrollo Social mencionó que están enfocados en realizar obras de servicios básicos en estas comunidades, priorizando los sectores que estén más vulnerables.