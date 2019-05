No me equivoqué al elegir ser enfermero: Mario Villanueva

Guasave, Sinaloa.- Mario Cosme Villanueva Ramírez tiene 28 años de edad, de los cuales siete los ha pasado dedicado a la enfermería, labor que asegura disfrutar por la oportunidad que le brinda de ayudar a las personas.

Aunque al inicio no estaba convencido de ser enfermero, hoy confirma que tomó la mejor decisión al elegir su profesión.

El porqué

Durante la adolescencia, Villanueva Ramírez decidió dejar los estudios y dedicarse a trabajar, sin embargo, al observar a sus dos hermanos mayores, quienes también son enfermeros, supo que debía rectificar el camino y retomar sus estudios.

“A mí la verdad no me gustaba el estudio, cuando era adolescente prefería trabajar que estudiar, tengo dos hermanos que son enfermeros, y cuando yo tenía 16 años me di cuenta que ellos tendrían un buen futuro y que si yo no estudiaba batallaría mucho, por lo que decidí ingresar a Icatsin y con esos papeles y a través de esa institución me acomodé en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Nogales y ya tengo siete años de antigüedad y estoy por finalizar el tercer año de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma de Occidente.”

La acción

Para Mario Cosme el área de Urgencias es la preferida, pues atender de primera mano a los pacientes que acuden por diversos motivos y padecimientos, además de ampliar su conocimiento y experiencia, hace que las largas jornadas transcurran de manera rápida.

“Lo que más me gusta es el área de Urgencias porque ves primero a los pacientes y estando en piso es la misma rutina, mantener en vigilancia a los pacientes asignados, y en cambio en Urgencias llegan pacientes con distintos padecimientos que te ayudan a aprender más, además de que por el gran movimiento que se tiene en esa área el tiempo se va más rápido.”

En los años que tiene trabajando en el Seguro Social, Villanueva Ramírez ha atendido desde personas con dolores leves, hasta baleados, heridos con armas punzocortantes y accidentados, y aunque comenta que al inicio pudiera ser impactante, la pasión por ayudar a los demás te hace reaccionar.

Dificultades

El enfermero comenta que aunque no le ha tocado de manera directa, sí ha visto que las personas les griten a sus compañeros cosas como ‘gracias a mí comes, atiéndeme’ y otras frases que evidencian la molestia del paciente por el servicio que se brinda, y lidiar con eso sí es difícil.

Hay gente agradecida y otra que no lo es, gente que se molesta por el tiempo que espera para ser atendida, pero no es que se brinde un mal servicio o que nosotros no hagamos nuestro trabajo, la verdad es que hacen falta muchos médicos, muchos enfermeros, hace falta una clínica más grande, la derechohabiencia es mucha y no nos damos abasto, eso es lo que limita la atención, no que no queramos trabajar.”

A pesar de todo, Villanueva Ramírez asegura que no se equivocó al elegir su profesión, y se siente muy orgulloso de seguirse capacitando para ser más eficiente y poder ayudar a más personas.